Iluzio: Un espectáculo musical inmerso en la Riviera Maya

El hotel Iberostar Grand Paraiso ha traído a la Riviera Maya uno de los espectáculos de magia con una producción al nivel de los musicales más importantes de Broadway. Se trata de Iluzio, un musical que brinda una experiencia mágica inmersiva, que te permite vivir una velada inolvidable en donde todo puede pasar.

Iluzio Lounge forma parte de las nuevas propuestas de entretenimiento nocturno que ha logrado desarrollar la cadena hotelera Iberostar de la mano de directores de la American Artist Entertainment Group, una de las empresas más importantes en el ámbito del entretenimiento.

“Nos hemos aliado con la empresa especializada en entretenimiento de Nueva York que se llama American Artist Entertainment Group, con su grado de conocimiento y con nuestra experiencia en hotelería, hemos logrado darle vuelta a toda nuestra oferta de noche, empezando en la parte familiar”, señaló Rodrigo Silveira , director operativo de Iberostar Grand Paraiso.

Una experiencia mágica

Antes de adentrarte al mundo mágico de Iluzio, tendrás la oportunidad de disfrutar de un cóctel de bienvenida. A partir de este momento, es donde inicia la magia, pues mientras te refrescas con una “manzana envenenada”, podrás presenciar actos de magia realizados por los mejores ilusionistas del show.

Iluzio Lounge fusiona las artes culinarias y escénicas en un teatro íntimo diseñado para envolver a la audiencia a través de sus cinco sentidos, pues con la cena show podrás experimentar un recorrido de sabores de cuatro tiempos, en donde podrás degustar una explosion tanto de sabores como texturas de la tierra y el mar.

La cena inicia en punto de las 19:30 horas y además de los platillos maridados con champagne, te deleitarás con una serie de números de acrobacias, canto y baile al estilo burlesque, que son acompañados a ritmo del saxofón y del piano.

El show principal inicia a las 20:30 horas y tiene una duración de 45 minutos. La trama se centra en la historia de Mike, un joven cuyo sueño es ser uno de los mejores ilusionistas de Iluzio Lounge, pero su falta de confianza en sí mismo y su timidez le juegan en su contra, por lo que tu misión es acompañarlo y descubrir si logrará hacer realidad su sueño.

La puesta en escena fusiona números musicales en vivo acompañados de actos de magia con espadas, desapariciones, transformaciones y levitaciones que te dejarán con la boca abierta y que te harán cuestionarte más de una vez: “¿cómo lo hizo?”.

“Firework” de Katy Perry, “Express Yourself” de Madonna, “Born This Way” de Lady Gaga, “Holding Out For A Hero” de Bonnie Tyler y “Skyfall” de Adele, son algunas de las tantas canciones que harán vibrar a todas las generaciones durante el mágico musical.

Este show se encuentra bajo la dirección de Damien Gray, quien además ha sido el creador del gran concierto Sing On Tour, para Universal Studios. El cual fue un concierto basado en la película de animación de la exitosa película SING.

Dentro de los planes del director, se pretende que Iluzio se extienda a más destinos como República Dominicana, Jamaica y Brasil

Precios

Adultos:

Cena y show

$109 USD ($2,125 pesos) por persona

$109 USD ($2,125 pesos) por persona Show y champagne

$55 USD ($1,072 pesos) por persona

Niños y niñas:

Cena y show de 5 a 12 años

$55 USD ($1,072 pesos) por persona

$55 USD ($1,072 pesos) por persona Cena y show de 13 a 17 años

$79 USD ($1,540 pesos) por persona

$79 USD ($1,540 pesos) por persona Solo show de 5 a 17 años

$45 USD ($877 pesos) por persona

