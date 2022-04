Ignora el PRD, salida del diputado Pedro Pérez de su bancada

La noticia de la salida del diputado local perredista Pedro Pérez Díaz a la bancada de este partido, tomó por sorpresa a la dirigencia estatal perredista, que en voz de su dirigente Leobardo Rojas López solo dijo, "no sabíamos nada, ni nos avisó", se excusó.

El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rojas López dijo no tener conocimiento de la renuncia del diputado Pedro Enrique Pérez Díaz a la fracción parlamentaria de su partido, y, mucho menos que se haya declarado como diputado “independiente”.

“ Pedro Pérez no hizo ningún anuncio formal al partido, si renunció desconocemos hasta el momento los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación ”, señaló el dirigente en Quintana Roo del llamado partido del Sol Azteca que en los últimos días ha sufrido bajas importantes en sus filas.

En la sesión del miércoles, La Verdad Noticias dio a conocer que el ahora diputado independiente, Pedro Pérez Díaz entregó un documento en el que solicitó a la mesa directiva se diera a conocer en sesión, su separación de la bancada del PRD y, que se mantendría como independiente hasta en tanto determinaba lo conducente políticamente.

El líder perredista en la entidad destacó que “ formalmente Pérez Díaz no ha hecho anunció alguno de su separación del PRD , e incluso dijo hasta el día de ayer habíamos trabajado con el Coordinador de la bancada del PRD ”, tras comprometerse a buscarlo para saber si de igual forma renunció a su militancia.

El dirigente del PRD explicó que las ahora diputadas del PRD, Iris Mora Vallejo, y Ana Pamplona Ramírez tendrán que nombrar a una coordinadora ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVIegislatura, por ser este el máximo órgano del Poder Legislativo.

Y concluyó que en el PRD no hay acciones o sanciones disciplinarias por aplicar a sus militantes, solo nos resta la expulsión del Partido, “pero es algo que no podemos promover porque no sabemos con precisión, ni de manera oficial lo que ocurrió con el diputado Pedro Pérez Diaz”, concluyó.