La pandemia ha hecho que la vida de la población sea diferente, al grado de ser un hábito el uso de cubrebocas y la sana distancia, estos cambios fueron para todos los sectores, incluso dentro de las reuniones religiosas y ahora con la posible llegada del color verde a Quintana Roo en el semáforo epidemiológico, al menos en la Iglesia Católica, seguirán con las medidas sanitarias, ellos no piensan bajar la guardia.

En entrevista con el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. El obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, afirmó que aunque lleguemos a verde, las iglesias mantendrán los protocolos, “si llegamos a semáforo verde mantendremos las medidas sanitarias, como el gel, el cubrebocas y la sana distancia, no vamos a cambiar todo, quizá muy poco a poco”. dijo.

Posible llegada del color verde a Quintana Roo

Iglesias de Quintana Roo no bajarán la guardia ante posible llegada del color verde

Sin embargo declaró que aunque pase eso, la pregunta real es, “¿qué pasará cuando el semáforo llegue a verde?, ¿vendrán todos a la iglesia?”. Recordemos que la pandemia ha hecho que haya más opciones para ver la misa, como las transmisiones a través de Facebook y otras plataformas.

“Ya les gustó estar cómodos y tranquilos en su casa, igual ya se acostumbraron o les dará ganas de venir más, ojalá así sea, pero me da la impresión que un poco se ha enfriado la fe y ese fervor”.

Manifestó que ya se hizo otra manera de practicar la religión, no con una asistencia tradicional, es decir presencial, sino que ya desde casa, mientras hacen el quehacer del hogar están escuchando la misa o la celebración.

Iglesia católica no bajará la guardia

“Son parroquianos de todo el mundo, porque ahora ya existen las redes sociales, la tecnología, si un padrecito habla bien, hace una hora eucarística, reza, canta y hace música ponen su celular y están lavando los trastes; antes vienes a misa y aquí estás, ahora estoy en misa, pero estoy barriendo, haciendo el quehacer”, subrayó.

Por último, aclaró que en la iglesia católica en los últimos meses no han tenido problemas con los casos de Covid-19, ya que llevan a cabo estrictamente todos los protocolos sanitarios, el problema no está dentro de la iglesia, sino afuera, “termina la ceremonia, por ejemplo alguna boda, se van a la fiesta y allí se destrampan, se quitan sus cubrebocas, pero aquí en la iglesia no, allí es donde está el peligro, no en la iglesia”, concluyó. La Verdad Noticias

