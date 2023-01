Ieqroo: rechazan propuesta de directora administrativa

Consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), rechazaron la propuesta de la presidenta del órgano electoral, Rubí Pacheco Pérez al pretender nombrar como Directora de Administación a María del Carmen Sánchez Nava; quien no alcanzó los votos en mayoría calificada que requería para su nombramiento.

La sesión del Consejo General del Ieqroo, debió dividirse en dos partes, debido a que, desde el inicio de la misma, los consejeros Adrián Sauri, Claudia Ávila y Salomé Medina señalaron que la aspirante a ocupar el cargo en el área de administración no cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria.

La propuesta para que María del Carmen Sánchez Nava fuera designada como directora administrativa del Ieqroo fue rechazada por consejeros del órgano electoral en el estado.

De entrada se indicó que la aspirante a Directora Administrativa, Sánchez Nava, no acreditó sus estudios en algún área dedicada a la contabilidad y finanzas, presentó documentos en los que demostró tener experiencia en procesos electorales, pero no aportó tener experiencia en otras áreas para las cuales fue propuesta.

De hecho, la consejera Claudia Ávila se dijo sorprendida de la intención de la presidencia del Ieqroo, de pretender recomendar a espaldas de los consejeros electorales, “a una persona que no tiene experiencia alguna en el manejo de personal, desconoce el manejo de las finanzas y más grave aún, es una falta de respeto el no haber adjuntado su documentación al curriculum”. La presidenta del Ieqroo, Rubí Pacheco había realizado su propuesta para que María del Carmen Sánchez fuera la nueva directora admiistrativa del órgano electoral, lo cual fue rechazado por consejeros.

Los consejeros, estimaron que la decisión de propuesta fomenta la falta de seriedad de quien buscaba el cargo de administradora ya que, se actuó como si se tratara de un mero tramite, pero sin acreditar los conocimientos de la persona, “solo envío su acta de nacimiento y documentos de titulación, la entrevistada solo dijo tener los documentos, pero no los exhibió”, se dijo.

Ante ello, se dejó en claro que, no se dieron los elementos necesarios para poder analizar la propuesta puesta en consideración, por lo que sólo se dio cuenta de diversa documentación, con la que demostró su experiencia en asuntos electorales no en lo cuestiones administrativas; además de no haber siquiera participado en la integración del presupuesto 2023.

En su oportunidad los consejeros Adrián Sauri y Salomé Medina, dejaron en claro que la interesada, “nunca ha gestionado recursos además de carecer de experiencia administrativa, con lo cual no garantiza que la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), vaya a otorgar a tiempo las ministraciones que el Ieqroo requiere para su labor".

