Identifican tres colonias en Playa del Carmen como fuente de contagio Covid.

Villas del Sol, la colonia Luis Donaldo Colosio y el Ejido en Playa del Carmen encabezan en ese orden los focos rojos de contagios por coronavirus o Covid-19 situación que se complica ante la alta movilidad de personas, reveló el doctor Héctor González Rodríguez titular de la Dirección de Salud Física y Mental.

Al respecto, el médico explicó que en base a los registros de los pacientes y de donde proceden, han identificado tres colonias y en donde también destaca la alta concentración de personas en la calle, encabezadas por el fraccionamiento Villas del Sol y en menor medida las colonias Luis Donaldo Colosio y El Ejido en Playa del Carmen.

Al respecto, el titular de la dirección de Salud en Playa del Carmen, Héctor González Rodríguez, explicó que estos datos los arroja el sistema de atención médica y los traslados en ambulancia, sin embargo, esta situación se complica debido a que son los sitios donde mayor movimiento de gente se detecta a todas horas.

Agregó que en este momento de la epidemia por coronavirus o Covid-19 todos han escuchado o conocen a alguien que tiene la infección o que falleció derivado de la infección por lo que invitó la gente a entender que esto es real por lo que pidió quedarse en casa para evitar más contagios.

Y es que al respecto, el doctor Héctor González Rodríguez llamó una vez más a la población de Playa del Carmen a quedarse en casa ya que dijo, es la única forma de detener la transmisión ya que en caso de enfermar y empeorar la única forma de auxiliar es entubar al paciente con respiración asistida y cuyo pronóstico, enfatizó, es muy malo.

Concluyó afirmando: "Unicamente reforzar la idea y el planteamiento inicial que ha estado vigente desde hace varias semanas el quedarnos en nuestra casa es la única forma de controlar la transmisión, no existe tratamiento específico, no existe prevención a través de medicamentos o algún tipo de suplemento, una vez llegado a un estado crítico donde el paciente tiene que ser intubado es decir que requiere ventilación mecánica invasiva sabemos que el pronóstico es muy malo, la única forma de no llegar a esto es no adquiriendo la infección".

