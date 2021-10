Un hombre, quien hasta la tarde del jueves no se sabía su identidad, luego de que fuera confirmado muerto tras presuntamente ahogarse en el mar cerca de Puerto Juárez, este día se supo que el occiso en vida respondía al nombre de Lauro Reynoso ‘N’ de 54 años de edad, era empresario de Zacatecas, pero vivía en Estados Unidos.

De acuerdo a información que hicieron llegar a este medio de comunicación, el hombre había contratado un servicio de tours por el Caribe Mexicano y uno de sus destinos era Isla Mujeres y estando presuntamente con su familia en aguas de dicho destino, decidió aventarse al mar y practicar snorkel.

Paramédicos confirmaron el deceso del hombre

Según, durante ese tiempo, sus seres queridos notaron que el hombre ya no se movía y solo estaba siendo arrastrado por las corrientes de las olas, en ese momento procedieron a rescatarlo y al notar que, en ese momento no contaba con signos vitales, de inmediato fueron al muelle de la Marina “Punta Norte”.

Identifican cuerpo rescatado en Puerto Juárez era empresario y vivía en EUA

Estando allí, según los testigos, nadie quiso atender al hombre y fue a las 16:00 horas que una ambulancia de la Cruz Roja llegó, esto luego de que llamaron al 9-1-1, en ese momento los paramédicos pensaron que aún continuaba con vida, por ello bajaron la camilla, así como equipo para auxiliarlo.

Minutos después y luego de tratar de reanimarlo, confirmaron que el empresario ya no contaba con signos vitales, motivo por el cual dieron parte a los agentes de la Policía Ministerial, así como a los peritos y el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce a ciencias cierta qué fue lo que ocasionó la muerte del sujeto, ya que, además de la versión antes mencionada, se dice que no murió de infarto, sino que decidió ir a nadar, a pesar de que no sabía y por ello la corriente los arrastró hasta que no pudo salir del agua y murió, serán las autoridades a través de la necropsia de ley quienes determinen las causas.

