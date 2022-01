ISSSTE de Cancún sobrepasado por derechohabientes

Al cierre de esta semana, cuando el alto índice de derechohabientes registró una mayor solicitud de consultas, pruebas Covid-19 y solicitudes de incapacidad al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cancún, su sistema operativo no fue suficiente.

Largas filas para poder acceder a consultas por parte de los pacientes, hicieron que el ISSSTE se viera sobrepasado por la alta demanda en sus servicios, causando molestia entre quienes asistieron para ser atendidos.

Con un alto número de derechohabientes ISSSTE colapsó

Las pruebas COVID-19 son las más solicitadas por los altos contagios que ha habido en estos días

Como ya le hemos informado en La Verdad Noticias, un alto número de contagios entre trabajadores del estado se ha presentado en el municipio de Benito Juárez, incluso el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, informó que existe un alto número de personas que presentaron síntomas de Covid-19 y que fue necesario que acudieran a las instalaciones del ISSSTE para su valoración, ya que éstos trabajadores tiene su derechohabiencia en dicho nosocomio.

Esto ocasionó que, cientos de trabajadores acudieran a las consultas y también para solicitar su trámite de incapacidad para los casos que dieron positivo de Covid-19, sin embargo el realizar cualquiera de estas acciones resultó un calvario para los pacientes.

A pesar de haber anunciado, horarios extendidos para la atención, desgraciadamente no sucedió así, expresaron los inconformes.

Rogelio Tuz, señaló que es su tercer día que lo han hecho regresar para poder entregarle su incapacidad, ya que en su trabajo es un trámite que se debe de cubrir.

"Ayer vine, antier también y hoy es la fecha que no me entregan el documento, me citaron a una hora, vine y no me entregan mi incapacidad", aseguró el afectado.

Personas quienes acudieron a las consultas, revelaron que con el personal médico que tienen no es suficiente para toda la demanda de pacientes que está a la espera.

Reclamaron que las autoridades de salud pongan atención a la situación, además les solicitan que sea asignado más médicos para el área y así poder dar avance a la población solicitante del servicio médico.

Cabe destacar que autoridades de la dirección del ISSSTE, no hicieron alguna declaración ante estos hechos, he incluso personal de enfermería aseguran que se hace el mayor esfuerzo, pero no son las "manos" (médicos) suficientes para darles pronta atención a todos los pacientes presentes.

