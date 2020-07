ISSSTE Cancún; Médico señala crimen de lesa humanidad en pacientes de Covid-19

A través de un video difundido en las redes sociales por la Dr. Alejandra Chavez, médico internista reumatóloga con especialidad en vasculitis, exhibió las irregularidades del ISSSTE Cancún, ademá de que los acusó indirectamente de cometer el crimen de lesa humanidad, pues por falta de personal, mandan a otros médicos a realizar trabajos en donde ellos no están especializados en el área de COVID.

“Actualmente en ISSSTE Cancún se está trabajando como muchos hospitales en México, con el personal de salud reducido, el 40% de los médicos del ISSSTE Cancún están de licencia por ser población de alto riesgo y el otro 20% están incapacitados”, dijo.

Detalló que ella ha trabajado en dos turnos, en el matutino y en el vespertino y observó que en el de la mañana no había médico internista en el área de COVID-19, por lo que no se explicaba cómo es que atendían a los pacientes con este virus, mientras que en el vespertino, sólo está ella.

ISSSTE Cancún sigue con sus irregularidades

“En el turno matutino no había ningún solo internista en piso área de covid, en urgencias y en el turno vespertino, sólo había un solo internista en piso y no había más, el internista llegó a faltar por situaciones de salud, situación por la cual que a mi me pedían que yo salga a valorar pacientes, ya que el médico no se encontraba en el hospital”, mencionó.

La mujer indirectamente en el video señaló que lo que están haciendo los directores, subdirectores y coordinadores del ISSSTE Cancún, está mal, pues con sólo un médico internista en el área de COVID y que sólo labora por la tarde, que es ella, están atendiendo a los cientos de pacientes que vienen a este nosocomio, cuando no debería de ser así.

“Este es un llamado a la población, para que por favor se resguarden en casa que continúen en confinamiento, si no es necesario salir a laborar, que salgan por lo indispensable, se que es difícil y se agradece a todos el esfuerzo que han hecho”.

Por último recalcó la importancia del personal de salud en estos tiempos, “los médicos seguimos en está lucha, tratando lo humanamente posible lo más que podamos, con todos los miedos que un médico tiene, sin embargo tomando todas las precauciones y pidiéndole a Dios que no proteja, les pido por favor que aunque estemos en semáforo naranja, no quiere decir que las defunciones han disminuido”, concluyó.