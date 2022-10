INM aleja a turismo colombiano de Cancún y México

Todos los días hay en promedio siete quejas de turistas colombianos, principalmente por malos tratos e inadmisión al país por parte de los agentes de Migración, siendo el turismo colombiano el tercero más importante para México y para Quintana Roo, por la cantidad de personas que se mueven desde el país de Sudamérica.

"Es lamentable lo que está sucediendo por parte del Instituto Nacional de Migración, justo que recién señalaban y presumían que sus servicios mejorarían con la implementación de los E-Gadgets o puertas electrónicas", señaló Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos, e Isla Mujeres.

María Fernanda Grueso Lugo, cónsul de Colombia en Cancún, señaló el martes que en promedio al día recibe siete quejas de ciudadanos colombianos por mal trato de agentes de migración, señaló que de igual forma hay muchos repatriados e hizo un llamado a no estigmatizar a la gente de su nación que no pudo pasar al país.

Gran cantidad de visitantes

Recientemente, la Secretaría de Turismo de México dio a conocer los datos de los tres países extranjeros que tenían mayor flujo de visitantes en el país, Colombia es el tercero solo después de Estados Unidos y Canadá. En lo que va de enero a agosto han llegado al país 559 mil 205 colombianos.

Almaguer Salazar señaló que es una pena lo que sucede con migración, pues reconoció que el turismo que proviene de Colombia es uno de los más importantes en la actualidad, por lo cual recientemente se realizó una junta entre migración y los hoteleros en donde se abordó este tema el cual se prometió resolver.

"Parece que quieren terminar con el turismo, sus acciones son de vergüenza, en lugar de que se pongan a hacer y cumplir sus funciones", dijo el dirigente hotelero al respecto de lo que ocurre con los visitantes de Colombia.

Además, señaló que por las políticas migratorias se ha perdido el turismo de Brasil, que hasta hace unos años era uno de los más importantes para Cancún.

Mala fama

Ahora han iniciado campañas en Colombia, por parte de los agentes de viajes, así como líderes de opinión para pedir a los ciudadanos que no viajen a México siendo que octubre y noviembre representa una temporada alta, pues son descansos escolares en aquel país, señaló la cónsul de Colombia en México.

"Respecto a esta temporada, no lo sé, llevamos dos semanas con medios de comunicación en Colombia presentando casos de inadmisión en México e incluso la presidenta de Agencias Nacional de Viajes de Colombia, ayer salió a medios de comunicación a decir que posiblemente dejen de vender paquetes y hay periodistas reconocidos pidiendo no viajar a México, ojalá que esto no afecte", señaló Grueso Lugo.

Además, dijo que los colombianos son personas de bien y pidió no criminalizar a quien no le permitan ingresar sea la razón que sea.

Recientemente se estrenó el programa de streaming La Más Draga y una de sus participantes llamada Light King que viene de Colombia narró la “pesadilla” que vivió en el Aeropuerto de la Ciudad de México al decir que venía de Colombia en el área de migración, pues señaló que la retuvieron, revisaron todas sus cosas y no le permitieron comunicarse con nadie, el productor del programa tuvo que intervenir.

