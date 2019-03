INE debe sancionar a Laura Beristain por resistirse a bajar promocionales: PAN

En los próximos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá aplicar las sanciones correspondientes a la presidente municipal de Solidaridad Laura Beristain Navarrete por violentar las leyes electorales al no atender la solicitud de retirar los anuncios espectaculares que se encuentran en diferentes puntos de Playa del Carmen.

En entrevista, Carlos Jiménez Jiménez, líder del Partido Acción Nacional (PAN) en Solidaridad informó que desplegaron un rastreo en todo el estado en busca de métodos de publicidad con características de presuntos actos anticipados de campaña debido a cercanía del arranque oficial del el proceso electoral intermedio de 2019 donde se elegirán diputados locales.

Entre ellos, dijo, nos encontramos con los anuncios de la presidenta Laura Beristain Navarrete que se ha resistido a bajar varios anuncios espectaculares desde noviembre de 2018, pese a que el INE se lo solicitó y nosotros hemos insistido ante la autoridad electoral nacional.

Recordó que efectivamente en noviembre pasado se bajaron algunos, pero a la fecha todavía se pueden ver varios que están por allí escondidos pero fueron señalados y denunciados ante la autoridad electoral.

Diario La Verdad, ayer dio cuenta de que a seis meses de instaurado el caótico gobierno de Laura Beristain Navarrete en Playa del Carmen sigue promoviendo su imagen con los colores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por medio anuncios espectaculares ubicados en diversos puntos de la ciudad, lo que constituye una flagrante violación a las leyes electorales.

En la actualidad se pueden encontrar desde pendones hasta vallas espectaculares de 5 por 2 metros con propaganda política de Laura Beristain Navarrete promoviendo la foros de consultas ciudadanas denominado “construyamos juntos nuestro plan de gobierno” que supuestamente se llevaron a cabo del 8 agosto al 5 de septiembre del año pasado.

El más llamativo se encuentra en el cruce de la Calle 1 Sur con 45 Avenida en la Colonia Centro, justo en la zona conocida como de antros en donde cientos de parroquianos acuden de manera cotidiana.

Hasta este marte 26 de marzo de 2019 se podía observar el gran espectacular en el que aparecen muchos de los rostro s de los personajes que hoy integran su gabinete, incluido su hermano Juan Carlos Beristain que busca un cargo de elección popular.

El líder del PAN en Solidaridad, Carlos Jiménez Jiménez, dijo que su partido realiza un rastreo en todo el estado en busca de publicidad con características de presuntos actos anticipados de campaña, y nos hemos encontrado que no sólo los de Laura Beristain Navarrete existen sino también unos recientes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Presentamos un oficio ante el consejo distrital del Ieqroo con sede en Playa del Carmen. La autoridad electoral ya le dio entrada y estamos en espera de la respuesta si es que ellos lo van a catalogar como un acto anticipado de campaña o no.

Insistió en que la autoridad electoral no actuará mientras no hay una denuncia, así este el espectacular frente a sus oficinas es por ello que cualquier institución, sea partido político o asociación civil, o particular pueden denunciar este tipo de actos.

Por el momento, nuestros representantes ante el INE están en espera de que obligue a bajar los espectaculares de Laura Beristain o aplique las sanciones correspondientes por violentar las leyes electorales al no atender la solicitud de retirar su publicidad que se encuentran en diferentes puntos de Playa del Carmen.

Además, nuestros representantes ante el Ieqroo analizan el espectacular que colocó el PVEM en Playa del Carmen para ver si incurren en acto anticipado de campaña, dijo.