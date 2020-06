INCUMPLEN establecimientos manejo de residuos COVID-19

Un promedio de mil 800 establecimientos han sido sancionados por no cumplir con la separación de basura COVID-19. Ya fueron sancionados con multas y hsta clausuras.

La COFEPRIS advirtió de riesgo de contagio de COVID-19 porque, en la mayoría de los negocios de Quintana Roo, no cumplen con la normatividad y no separan desechos utilizados en la protección del padecimiento.

Estableció que, en al menos mil 800 establecimientos, de tres mil supervisados, se comprobó que no cumplen con la "nueva normalidad" y no separan la basura COVID-19 de la que que normalmente generan, ya sea orgánica o inorgánica.

De acuerdo con el director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS) en el Estado, Miguel Ángel Pino Murillo, en el 60 por ciento de los establecimientos verificados no cumplen con las normas sanitarias relacionadas con la “nueva normalidad”.

Aumenta riesgo de contagio

Detalló que ya realizaron tres mil verificaciones y que, ante el incumplimiento en el proceso de reparación de desechos, han aplicado sanciones administrativas y hasta clausuras.

Miguel Pino destacó que el inadecuado manejo de los desechos, al mezclar la basura COVID-19 con la que generan los establecimientos, se aumenta el riesgo de contagio del padecimiento.

En la mayoría de los establecimientos no están cumpliendo con la separación de desechos COVID-19 y basura "tradicional"

Comentó que otro punto en el que no se está cumpliendo es que a los empleados se les ha recomendado el uso de cubrebocas de tela y no desechables, a fin de no generar altos niveles de contaminación ambiental.

Te puede interesar: Seguimos conviviendo con el Covid-19 en Quintana Roo: Carlos Joaquín

Especificó que solamente en el 40 por ciento de los negocios cumplen con las normas sanitarias en materia de separación de residuos peligros por COVID-19, los cuales deben colocarse en bolsas especiales y colocadas en un lugar con señalización.

En los negocios que sean clausurados la multa económica podría alcanzar los 175 mil pesos, en tanto que en los establecimientos que cumplen de manera parcial aún se analiza cómo se procederá.

Más de Quintana Roo