IMSS reanuda consultas y cirugías tras el paso del huracán Zeta

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que tras el paso del huracán Zeta por el estado, se llevaron a cabo las acciones pertinentes para el restablecimiento de los servicios de salud y administrativos en la zona norte, los cuales se suspendieron debido al fenómeno meteorológico.

Se restablecieron los servicios de Consulta Externa y Cirugía a partir de las 14:00 horas en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 2 en Cozumel, Hospital de Gineco-Pediatría (HGP) No. 7 y Hospital General Regional (HGR) No. 17 en Cancún, así como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 en Playa del Carmen; los servicios de Urgencias y hospitalización en estos nosocomios han operado de manera ininterrumpida.

Se reanudaran consultas externas

Las especialidades que operan corresponden a lo enunciado en el Plan para el Reinicio de los Servicios de Salud Diferidos por la Contingencia por COVID-19.

El HGZ No. 3 en Cancún continúa como exclusivo para atención de pacientes COVID-19 o con sospecha de dicha enfermedad. El servicio de Atención Médica Continua opera de manera ordinaria en el HGSZ/MF No. 2, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 4 en Isla Mujeres, No. 11 en Playa del Carmen, así como las No. 13, 14 y 16 en Cancún.

Se reanudaran cirugías

En estas unidades médicas y la UMF No. 15 trabajan de manera habitual consulta externa de Medicina Familiar, Estomatología, módulos PrevenIMSS y servicios auxiliares de diagnóstico.

IMSS regresa a la normalidad

Te recomendamos: Un nuevo sistema tropical nacería en el mismo lugar donde inició el huracán Zeta

La subdelegación de Cancún ya labora de manera habitual, mientras que la de Playa del Carmen se reabrirá a partir de este miércoles 28 de octubre. Se reportaron daños menores y se llevan a cabo las acciones pertinentes para las reparaciones necesarias, mismas que no afectan la operatividad de las unidades médicas y no médicas.

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

El IMSS en Quintana Roo refrenda su compromiso de garantizar la seguridad e integridad de sus derechohabientes y personal que labora en la institución.