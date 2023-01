IMSS inicia 2023 con su primera donación de órganos en Quintana Roo.

La primera donación de órganos y tejidos este año la obtuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Quintana Roo, después de que un donador de sangre junto con su hermano decidieron que otra familia tenga los tejidos de su madre.

Pedro y su hermano tomaron la decisión de donar las córneas de su progenitora, Amanda, de 58 años, a quien calificaron como una mujer amorosa y empática, pues gustaba de ayudar a las demás personas.

"Cuando nos platicaron sobre el proceso de donación, yo platiqué con mi hermano, somos sus dos únicos hijos y se nos hizo una buena idea para poder ayudar a alguien más que lo necesite, porque nos hemos visto igual en la necesidad de conseguir donadores de sangre. Y vemos que no hay esa cultura de la donación", aseguró.

Pedro dijo que jamás abordaron como tal el tema de la donación de órganos con su madre, aunque varias ocasiones veían publicaciones en redes sociales y ella quiso ayudar donando sangre, pero debido a la condición de salud que presentaba no podía, sin embargo, en todo momento buscaba la forma de apoyar a quien lo necesitaba.

La duda ante la donación

Hizo hincapié en que para él no fue complicado tomar esta decisión, contrario a su hermano que tenía dudas, pues el deceso de su madre es reciente; sin embargo, al final ambos decidieron apoyar a otras familias que requieren de algún órgano, en este caso, las córneas.

"Tal vez ella ya no está aquí, ya no está con nosotros, pero de alguna manera me gusta pensar que pueda estar ayudando a alguien más, que pueda trascender y saber que, aunque no está mi mamá conmigo, pero una parte de ella está con alguien ayudándole".

Pedro reiteró que es donador altruista de sangre, al expresar que esta acción no le cuesta nada y es algo que muchas personas necesitan, por ello pidió a la población tener esta cultura de apoyar a los demás.

Tiene IMSS primera donación de órganos en 2023

Bajo ese contexto, el coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos, Moisés Campos Navarro, manifestó que esta es la primera procuración de tejidos que se efectúa en el 2023, lo que se traduce en una sociedad que cada vez más se sensibiliza sobre la importancia de acceder a la donación.

Recodó que, en 2022, el IMSS Quintana Roo registró el "sí" a la donación de órganos de los seres queridos de 28 familias, logrando la procuración de cuatro riñones, 56 córneas, así como una piel y tejido musculoesquelético, los cuales son enviados en su mayoría al Banco de Tejido de Córnea de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Así como al Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza" Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, a la Unidad de Trasplantes de la UMAE Hospital de Especialidades No. 14 CMN Veracruz y de la UMAE Hospital de Especialidades CMN en Mérida, Yucatán, del IMSS, donde también derechohabientes de Quintana Roo han sido beneficiados.

