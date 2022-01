IMSS e ISSSTE en Cancún con demoras atención de pacientes Covid

Grave es la situación de atención de los derechohabientes de las diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS y del ISSSTE, los usuarios señalan que han tenido que esperar hasta seis horas.

Los quejosos manifiestan que el sistema de atención a los derechohabientes es muy malo, ya que durante horas los pacientes que están a la espera de consulta tienen que esperar durante horas para ser atendidos, incluso teniendo síntomas de Covid-19.

Sigue saturado ISSSTE con un tiempo de espera de hasta 6 horas

El agendar alguna consulta o prueba puede tornarse dificil por la alta demanda

"Llevo casi 7 horas esperando a que me atiendan, de mi trabajo me mandaron aquí porque tengo tos, fiebre y dolor de cabeza, pero ya somos varios que estamos en espera y no nos atienden", señala la Eunice Badillo, colaboradora en un hotel de la zona hotelera de Cancún.

Ante la situación que vive Cancún con los casos de COVID-19 que siguen en aumento, los hospitales públicos de Cancún siguen saturando sus servicios, lo cual causa una larga fila de espera de pacientes para poder ser atendidos y se les dé un diagnóstico de su enfermedad.

Esta misma situación ocurre en la clínica del ISSSTE, ya que desde hace unos días las cifras de solicitud de consultas o pruebas de Covid-19, además de los trámites administrativos para solicitar incapacidad se han vuelto 'el pan de cada dia', saturando estos servicios y causando retraso en su atención.

Cabe destacar, que en muchos de los casos, las empresas o las entidades que están al servicio del estado, solicitan a sus colaboradores que presenten sus comprobantes de las clínicas a las que tienen derechohabiencia para justificar ausencias o incapacidades.

Carmen Ortigoza, una paciente del ISSSTE, informó que es mucho el tiempo de espera para su atención, además que muchos de los que están ahí deben sortear las inclemencias de la lluvia en los últimos días ha sido un problema porque no hay lugares donde cubrirse.

"Gracias a Dios tengo la oportunidad de pagar una prueba de Covid en un laboratorio (privado) pero en mi trabajo me piden que venga al ISSSTE para mi incapacidad, sino no me la hacen válida", aseguró la entrevistada.

Cabe destacar que en el último período de vacaciones del año 2021, los casos positivos de Covid-19 fueron en aumento en Quintana Roo, teniendo hasta estos últimos reportes de Servicios Estatales de Salud del estado un total de 67 mil 244 casos positivos desde que inició la pandemia.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!