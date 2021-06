IMOVEQROO invita a usuarios a denunciar a operadores que no respeten protocolos.

El Director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), Jorge Pérez Pérez, hace un llamado a los usuarios del trasporte público realicen sus denuncias en caso de no dar cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria en las unidades de transporte público.

Con el objetivo de reducir el riesgo mayor contagio de Covid-19 en la población y con la finalidad de respetar las medidas de sanidad y protocolos, que determinan las autoridades sanitarias.

Seentregan cubrebocas a operadores para que puedan donar a los usuarios que no cuenten con uno.

El funcionario dijo que existe todavía muchas personas que no hacen el correcto uso de cubrebocas e incluso alguno no lo portan en el transporte público.

Estimó que es necesario que la población debe hacer la parte que le corresponde para que estos lugares tan pequeños (combis y taxis), no sean el vínculo para propagar el coronavirus entre los usuarios del transporte.

Comentó que se realizan operativos en todo el estado donde hacen sanitizaciones de las unidades de transporte, paraderos, colocando calcomanías con información de prevención además de hacer perifoneo a en las zonas turísticas en distintos idiomas como lo es el inglés, español, portugués, francés y maya.

Por su parte, Pérez Pérez recomendó a los usuarios del transporte público, que no beban tampoco coman en las unidades, además de no gritar, ya que en muchas ocasiones el operador lleva el volumen elevado de su música, asimismo recalcó que en la medida de lo posible no tocar las superficies y dar exacto el importe del pasaje para evitar el intercambio de monedas, además de no dejar de usar gel anticaterial y no quitarse el cubrebocas en ningún momento.

Sanitización de unidades de transporte público

Exhortó a la población a que si detectan que la unidad supera la capacidad de personas establecidas, no la aborden y reportarla de inmediato. Ya que esto ayudaría mucho a disminuir los contagio.

Detalló que en el estado de enero a junio se han realizado las inspecciones con un parque vehícular de 35 unidades en la entidad, también expresó que se montaron mil 171 filtros, se realizaron 13 mil desinfecciones de unidades y la aplicaron alrededor de 600 infracciones, de las cuales 170 fueron por cuestiones sanitarias, como sobrecupo y no usar cubrebocas, y las multas van de dos mil 330 a 13 mil 443 pesos.





