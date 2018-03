IEQROO pide comprensión vecinal.

Los miembros del Consejo Electoral de Benito Juárez, rechazaron las acusaciones de los vecinos en el sentido de que invaden sus espacios para estacionarse, quienes argumentan que esas instalaciones no son para uso de oficinas, sino es zona habitacional; sin embargo el vocal de capacitación Abraham Fierro, aclaró que los vecinos no han tenido ningún acercamiento de manera formal.

En entrevista exclusiva para el diario La Verdad, sostuvieron que “los vecinos no han hecho ninguna petición a este Consejo, ni tampoco al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO)”, agregaron que desde el primer día que se puso la primera pancarta.

“Un servidor salió a platicar con los vecinos, ofreciéndole tener una cordialidad en convivencia con los vecinos”, dijo Abraham Fierro, consejero de capacitación.

Añadió que hasta el día de hoy no han invadido ninguno de sus espacios, ni tampoco les han tapado sus entradas de las cocheras, por si fuera poco reclaman el uso de la banqueta, siendo que esa es propiedad municipal.

Puntualizó que a las afueras de sus instalaciones tienen anuncios donde les indican a los representantes

de los partidos y a los visitantes que no se estacionen en ninguna zona enfrente de las casas de los vecinos, “hay un parque a una cuadra y en la esquina una tienda de convivencia donde se les indica que pueden estacionarse, entonces si bien es cierto que esta es habitacional, estas oficinas son públicas, pero no se atienden personas, solo cuestiones electorales temporales, por lo tanto no entramos en el rango que ellos reclaman".

Dijo que los comicios no son solo del IEQROO, sino de toda la ciudadanía, por eso se pide comprensión. “Las instalaciones se escogieron por la accesibilidad entre los distritos 3 y 4 electorales”, recalcó.

Dijo, que se debe tener la accesibilidad para que el día de las elecciones, se pueda entregar de manera fluida los paquetes electorales, es por esto que se buscó este lugar.

La Consejera Presidenta, Penélope Ríos, manifestó: “ya estaba montada la oficina aquí, ya con todo, estamos en un punto medio de los dos distritos”.

.