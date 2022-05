Huracán trans, de Agatha a Alex. ¿Cómo afectaría a la Península?

Los nombres de los huracanes se eligen con base en las letras del calendario griego y en orden masculino, femenino, masculino, femenino etc. Por ejemplo Alberto, Beatríz, Carlos, Diana... Y el siguente año iniciará con un femenino, masculino, femenino. Pero los huracanes no tienen género y eso lo podríamos constar a mediados de la siguente semana cuando Agatha se convierta en Alex.



"Sucede que existe la probabilidad que a mediados de la siguiente semana, cuando Agatha ya se haya disipado, parte de sus restos o remanentes se muevan hacia la Bahía de Campeche y posteriomente a través de la península de Yucatán para salir hacia algún punto del Canal o el Golfo de México, donde toda vez y de nueva cuenta sobre el mar, esa baja presión pudiese reorganizarse", señaló Franklin Arceo, pronosticador del clima.



Es importante mencionar que los restos o remanentes de cualquier ciclón tropical sobre el mar, podrían resultar en la formación de un nuevo sistema o reorganización del mismo, si las condiciones ambientales son favorables.

¿Cuándo se convertirá huracán Agatha en Alex?

Los nombres de los huracanes se eligen con base en las letras del calendario griego

México se encuentra entre dos grandes océanos, el Pacifico donde se encuentran estados como Chiapas, Oxaca, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora, las Baja Californias y el Atlántico donde están Quintana Roo, Yucatán, Campeche Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Cada océano tiene su propio listado de nombres de huracanes.



"Supongamos que los restos o remanentes de Agatha se muevan sobre la península de Yucatán y salgan hacia algún punto del Golfo de México, Canal de Yucatán o Caribe y ahí se formase una baja presión que a largo plazo se desarrollara en un ciclón tropical, ese nuevo ciclón, derivado en parte de Agatha, simplemente ya no seguiría siendo Agatha, porque el nombre pertenece a la lista del Pacífico y porque el sistema ya estaría disipado", explicó.



Luego entonces, si ese fuese el caso, a ese nuevo sistema se le designaría con el primer nombre de la lista del Atlántico, puesto que ahí es en donde se formaría, independientemente de si fue ayudado por los remanentes de Agatha o no.



En ese momento ocurriría la transición de Agatha a Alex y entonces tendriamos un poco probable caso de un huracán trans, que ya ha ocurrido antes. En 2020 la tormenta tropical Cristóbal dejó de ser un huracán de género masculino en el pacifico para convertirse en Amanda en el Atlántico, en el Golfo de México.



"Como se podrán dar cuenta, estas son proyecciones a futuro que no son oficiales, asimismo con respecto a la probabilidad de que los remanentes de Agatha atraviesen la península de Yucatán no significa que nos atravesará como un ciclón tropical, únicamente prolongaría más el período de fuertes precipitaciones", advirtió el experto.

