Huracán Dorian y onda tropical 34 alejarán sargazo de las playas de Quintana Roo

El paso del huracán Dorian por el Mar Caribe, la onda tropical número 34 y una baja presión en el norte de la Península de Yucatán, han ocasionado que el sargazo se aleje de las costas de Quintana Roo.



De acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Sargazo, la isla Holbox, Costa Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Riviera Maya, Cozumel, Akumal y Mahahual, se encuentren libres del recale de la macro alga.



No obstante, el resto de los destinos sí presentarán un recale moderado, aunque de acuerdo con los expertos, este no se comparará para nada, con la cantidad de sargazo que llegó en otros periodos como mayo o junio.



Por otro lado, la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún, a través de su reporte con base a imágenes satelitales, también alertó sobre el bajo recale de sargazo en las costas del Caribe, en más de la mitad de sus playas.

Esta situación es benéfica no sólo para el sector hotelero, quienes podrán lucir playas sin el recale del alga, sino también para los ecosistemas marinos, los cuales se han visto duramente afectados por los nutrientes que el sargazo vertía en las costas tras su descomposición.

Mal clima podría beneficiar ecosistemas marinos

En este contexto, Anastazia Banaszak, investigadora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que estas condiciones podrían favorecer al Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), pues dichos fenómenos meteorológicos mejoran la calidad del agua y su temperatura.



“Lo que sucede con este tipo de situaciones es que hay un constante movimientos de las aguas, entonces favorece para una limpieza, pero también regula su temperatura, dos puntos importantes para el SAM”, expuso en entrevista telefónica.



No obstante, aseguró que todavía no se pueden sacar conclusiones benéficas pues esto significaría adelantarse a los resultados, los cuales también podrían simplemente no ser positivos.



“Pero debemos recordar que lo mismo esperamos muchos investigadores con la pasada temporada de invierno y no pasó nada, pensamos que las condiciones del mar mejorarían y a pesar que ya no llegaba sargazo, tampoco mejoró nada de las condiciones de estos ecosistemas”, finalizó.