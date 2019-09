Huracán Dorian beneficia a Cozumel con la llegada de cruceros

Derivado de la alerta generada en varios puntos de Estados Unidos, entre ellos Florida, por la llegada del huracán Dorian, el cual fue catalogado como categoría cinco, ocasionó que por cuestiones de seguridad al menos cinco cruceros determinarán abandonar la zona, cambiando su itinerario de viaje para llegar a uno de los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo, Cozumel.

Este fin de semana los cruceros “Disney Dream”, “Norwegian Sun”, “Harmony of the Seas”, “Mariner of the Seas”, llegaron a los diferentes muelles de la isla, mientras que en Puerta Maya hizo su arribó un barco de la compañía Carnival.

Fueron alrededor de 20 mil turistas internacionales lo que descendieron de dichos barcos, los cuales comenzaron a recorrer el lugar y reactivando de manera inesperada la economía local, esto luego de las recién concluidas vacaciones de verano.

De acuerdo a datos proporcionados por las autoridades turistas de Cozumel, con la sorpresiva llegada de los cinco cruceros se estima una derrama económica de al menos medio millón de dólares para comercios y prestadores de servicios, situación que los ayudará a enfrentar con mayor estabilidad la conocida como temporada baja durante los meses de septiembre, octubre, así como noviembre.

“Estamos muy sorprendidos por la llegada de estos cruceros, al tratarse de unos días donde no esperamos la llegada de este tipo de cruceros con muchos turistas, pero es una muy buena noticia”, comentaron las autoridades.

Indicaron que si bien lamentan las afectaciones para el sector turístico de los lugares donde se encontraban estos barcos, también se debe de aprovechar este tipo de oportunidades para el beneficio de Cozumel y principalmente de todas las familias de la isla dependientes del turismo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, calificó de “catastrófico” el huracán Dorian a su paso por Bahamas, donde empezó a hacerse notar a mediodía del domingo (hora local).

