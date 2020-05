Hunden a Bacalar corrupción de edil y delincuencia

Entre negocios familiares, obras con sobreprecio, crimen organizado y contratos a modo, el alcalde elbista Alexander Zetina ha hundido a Bacalar

Las obras públicas de Bacalar y el crimen organizado se han convertido en negocio en Bacalar que, dicen, beneficia al alcalde Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza, partido creador Elba Esther Gordillo.

Lo mismo infla el precio de obras públicas, como la construcción de una cisterna de 30 mil litros que pagó en 140 mil pesos sin licitación, que permite la operación de la delincuencia organizada y el uso de carreteras locales como pistas de aterrizaje, y hasta vende como predios nacionales terrenos de alto valor comercial y que ya tienen dueño.

Alexander Zetina, alcalde de Nueva Alianza, partido de Elba Esther Gordillo, ha propiciado la corrupción, precios inflados en obras y la operación del crimen en el pueblo mágico

Documentos en poder de La Verdad revelan que el alcalde elbista, otorgó un contrato por 140 mil pesos a Pedro Celestino Caamal Balam, para edificar la cisterna a un sobre precio exagerado, de acuerdo con el contrato MB-DP-AD-RP-CAAMAL-022-19.

La obra fue asignada además por adjudicación directa, es decir, sin concurso de obra de por medio, favoreciendo directamente al contratista.

Pero el sobre precio no es el único pagado por el alcaldes, en el gobierno municipal se comenta que diversas obras han costado muy por encima de su valor real, pues dijeron, cisternas prefabricadas de la misma capacidad son mucho más baratas.

Este es el precio de cisternas prefabricadas, cuando el alcalde pagó más de 130 mil pesos por una similar, entregando el contrato sin licitación

Y así es.

Una simple revisión por internet realizada por La Verdad, revela que una cisterna de 10,000 litros, la misma capacidad que la que construyó el alcalde, tiene un costo comercial, ya equipada, de 30 mil pesos, en una conocida tienda de artículos de construcción.

El contrato fue firmado por el propio alcalde elbista, Zetina Aguiluz, y por el tesorero municipal, Ángel Gabriel Puc Aguilar, y el director de Obras Públicas, Ángel Emilio Contreras Padilla.

El trabajo encomendado, según el contrato, fue la “Construcción de una cisterna de 10 mil litros para el Palacio Municipal de Bacalar”.

“El monto del presente contrato (…) asciende a la cantidad total de $139,999.98 (Ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve 98/100 pesos)”, señala el documento, que revela que se aceptaron los precios propuestos por el contratista.

Además, aunque el contrato fue otorgado de manera directa a una precio muy elevado, el mismo contrato establece que el proveedor y el gobierno municipal podrían modificar el costo de las mismas obras, aunque al final no se obtuvo respuesta sobre el costo final de la obra.

Contratista consentido

Pedro Celestino Caamal Balam es un contratista consentido del gobierno de Alexander Zetina Aguiluz, y se ha especializado en la realización de obras en Palacio Municipal.

Este es el contrato con el que se entregó la construcción de la cisterna con sobre precio en Bacalar

Por ejemplo, el alcalde elbista le encargó la “Adecuación de las oficinas del Palacio Municipal”, de acuerdo con el expediente IR3P-006-19.

El costo de estas obras fue de 1 millón 217 mil 629.29 pesos, contrato que se realizó vía invitación restringida, y en el que Caamal Balam fue el beneficiado directo.

Casualmente, e contratista fue el único que presentó propuesta técnica y económica de la obra, por lo que esta le fue asignada sin objeción alguna y en los términos propuestos por él.

Otra de las obras que le fueron encomendadas a Caamal Balam, fue la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario, en la que se invirtieron 1 millón 614 mil 952 pesos.

Este contrato sí fue celebrado vía licitación pública, y fue formalizado por los mismos tres funcionarios públicos de los dos contratos anteriores, encabezados por el alcalde Zetina Aguiluz.

Para realizar esta onbra, el gobierno de Zetina Aguiluz le dio un anticipo de obra por un monto de 161 mil pesos, equivalentes al 10 por ciento del contrato total.

El dinero fue aportado como parte del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en beneficio de las comunidades de Melchor Ocampo y Maya Balam.

Prosperidad familiar

El alcalde de Bacalar, quien fue reelecto para este periodo municipal, ha hecho de los negocios en el municipio un asunto familiar.

Bajo las siglas de Nueva Alianza, que impulsó la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, Zetina Aguiluz ha hecho de su escuela privada, Instituto San Felipe Bacalar, uno de los negocios más prósperos de Bacalar, y además, un exempleado del mismo, señaló que personal de la escuela aparece al mismo tiempo en la nómina del gobierno municipal.

Un ejemplo es el de la esposa del alcalde, Elisa Gamboa Buitrón, quien es la directora del Instututo, y al mismo tiempo se desempeña como presidenta del Sistema DIF municipal, aunque se presume que su cargo es honorífico.

Además, se señala que la titular d la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, Samanta Buitrón Waigth, es familiar de la propia presidenta del DIF municipal, Elisa Gamboa Buitrón.

Auto Beer es otro negocio de venta de alcohol, que es propiedad de la familia del alcalde aliancista

La venta de alcohol es otro de los grandes negocios familiares de Zetina Aguiluz, pues la única licencia para venta las 24 horas de alcohol, la posee el negocio de su madre, María Guadalupe Aguiluz Tillet, llamado Mini Super Joshara.

Otro negocio de cerveza es el llamado Punto Beer, que también se atribuye como propiedad de la familia del alcalde, en particular de su mamá.

Regala contratos

Al interior del gobierno municipal se señala que no solo Caamal Balam haga recibido jugosos contratos por adjudicación directa.

Entre ellos destaca la entrega de un contrato por 115 mil 836 pesos para la adquisición de lonas e impresiones de vinilo para el carnaval 2019, otorgado sin concurso a Grupo CyD del Caribe.

Otro fue de 110 mil 636 pesos, que se otorgó a la misma empresa, pero para la realización de sellos autotintables.

Estos son algunos ejemplos que el personal del gobierno de Bacalar señala al alcalde Alexander Zetina Aguiluz, de hacer negocios incumpliendo con las leyes.

Marginados

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señalo que el alcalde ha marginado a las empresas afiliadas a ellos de los contatos, desde 2018, cuando empezó su segundo gobierno municipal.

Incluso, señalaron que el propio tesorero, Juan Borges, gestionó obras como el Andador Peatonal de la Calle 36, que costó 1.3 millones de pesos, en donde también se habría beneficiado a Geraldine Vázquez Cano, coordinadora de Control Normativo.

Y crece delincuencia

Además de la corrupción en el gobierno, entre los habitantes de Bacalar se asegura que han crecido las ejecuciones y el narcomenudeo, al iguial que la presencia de grupos de delincuencia organizada.

Reportes oficiales señalan que al concluir 2018 hubo 15 ejecuciones, y las comunidades poco a poco comenzaron a ser invadidas por grupos criminales que comerciaban al amor del gobierno drogas, principalmente entre los turistas que visitan el pueblo mágico, quienes se pasean en camionetas por todo el municipio sin que las autoridades hagan nada por detenerlos.

En El Refugio, Bacalar, fue asegurada una narcoavioneta

En las comunidades que cruzan la carretera de Río Verde y las que llevan a Belice, se observan constantemente camionetas con decenas de sujetos armados, lo mismo en El Cedral, Reforma, Flor de Mayo y la cabecera municipal.

Incluso, se ha reportado la aparición de narcoavionetas en las comunidades, la última, cargada con 1.2 toneladas de cocaína.

Además, se ha señalado que los límites entre Bacalar y Othón P. Blanco es punto de encuentro de grupos del crimen organizado, y que las vías y carreteras son usadas por estos grupos criminales para ser usadas como pistas de aterrizaje, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Grupos delictivos y narcomensajes

En las comunidades se rumora que lo mismo operan células de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y Los Rojos, que pelean el control de la plaza.

Este es el mensaje al estilo del narco que le dejaron al alcalde por vender predios que ya tenían dueños

La presencia de estos grupos y la corrupción del alcalde, que ha intentado incluso cobrarles por operar en el municipio, desató la aparición de una manta, que, al más puro estilo del narco, le envió un mensaje Zetina Aguiluz.

“Pinche presidente Alex Cetina (sic) de mierda, me estas jugando chueco. Me pediste 20 millones de pesos para que me entregues los predios que me vendiste según como terrenos nacionales.Ya los investigue y tienen dueños. Ahora no me contestas culero necesito mi dinero de vuelta. Por puto y corrupto tu cabeza en juego junto con la de tu familia. Culero”, decía la manta aparecida el 26 de abril pasado.