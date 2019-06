Hunde Laura Fernández a Puerto Morelos con millonario préstamo

Sin importarle que el municipio haya sido creado apenas en 2015, la borgista Laura Fernández Piña está ya endeudando al ayuntamiento, con un crédito por 19 millones de pesos, para pagar compromisos financieros que la alcaldesa no ha podido cumplir.

Puerto Morelos no conoce más que un presidente municipal, pues desde su creación, Fernández Piña ha sido la única alcaldesa, que negoció el endeudamiento en una sesión extraordinaria realizada el 14 de diciembre a las 18:30 horas.

Pese a que no acudieron todos los funcionarios a la sesión, realizada en viernes por la tarde, a la alcaldesa no le importó retrasarla casi 30 minutos para alcanzar el quórum necesario.

Y aún cuando no estuvieron presentes la novena regidora, Nohemí Ludivina Menchaca Castellanos, y el síndico Carlo Fonseca León, encargado de la Hacienda y Presupuesto del municipio, la alcaldesa consiguió el aval de la mayoría de los asistentes a la sesión extraordinaria.

Cabildo de Puerto Morelos encabezado por Laura Fernández Piña, endeudó al municipio en diciembre pasado.

La aprobación del Cabildo se dio con la abstención de la octava regidora, Yazmín del Carmen Vivas Medina, quien junto al séptimo regidor, Juan Pablo Aguilera Negrón, pidieron conocer la aplicación y destino de los recursos.

El préstamo suscrito con Banorte, se contrató a una tasa de interés del 2.2 por ciento mensual, lo que implica que una vez que se cubra el adeudo, la administración de Laura Fernández deberá cubrir 418 mil pesos de interesas, considerando el monto total del crédito por 19 millones de pesos.

Comisión onerosa

La formalización del crédito se dio el 8 de enero de 2019, ante el notario auxiliar Pedro Pablo Martínez Gamboa, de la notaría pública número 30 de Cancún, Quintana Roo, quien certificó la autenticidad de las firmas mediante las que se otorgó el préstamo.

Para obtenerlo, el Ayuntamiento de Puerto Morelos pagó una comisión de 220 mil 400 pesos, que se integraron al pasivo firmado con Banorte por los 19 millones de pesos.

Acta de la sesión extraordinaria del Cabildo de Puerto Morelos, donde alcaldesa y regidores aprobaron la contratación de un crédito con Banorte por 19 millones de pesos, pagadero a 12 meses.

El gobierno de Laura Fernández contrató el crédito a corto plazo y pagadero a 12 meses, por lo que cada mes debe cubrir ante el banco Banorte la cantidad de 1 millón 583 mil 333.33 pesos.

La última mensualidad que deberá cubrir el gobierno municipal es el 6 de enero de 2020, y aunque se intentó conocer si los pagos se han realizado oportunamente, al cierre de esta edición, esta información no fue proporcionada.

El crédito por 19 millones de pesos fue contratado por la alcaldesa Laura Lynn Fernández Piña y el tesorero municipal, Eligio Sierra Peña.

Sin embargo, aunque el préstamo con Banorte fue a corto plazo, en la misma sesión de cabildo se autorizó, por mayoría de votos, que el empréstito pueda ser renegociado, si es necesario mejorar las condiciones financieras del mismo.

Alcaldesa sigue rentando oficinas

Pese a la complicación de las finanzas públicas, la borgista Laura Fernández mantiene contratos de arrendamiento por adjudicación directa, que en conjunto representan un gasto de 840 mil pesos anuales.

Documentos en poder de La Verdad, señalan que la administración de la alcaldesa Fernández Piña adjudicó, sin licitación de por medio, los contratos para diversas oficinas que ocupa la Oficialía Mayor.

En ellas, los contratos se realizaron por adjudicación directa a personas identificadas como Edwin Muñoz Vado, presidente del Colegio de Ingenieros de Puerto Morelos.

Otro contrato fue asignado a Silvia Justina Herrera Borges, integrante del padrón de concesionarios de la Cooperativa de Transportes Ejidales de Benito Juárez en tiempos de Roberto Borge.

Y el tercero fue para Calixtro Augusto Ferrat Carmichael, concesionario del servicio de televisión por cable en Puerto Morelos.

Otro crédito por 10 mdp más

Por otro lado, en la misma sesión de 14 minutos del 14 de diciembre de 2018, la mayoría del Cabildo aprobó a la alcaldesa contratar un crédito adicional por 10 millones de pesos más, exclusivamente para factoraje, dedicado al pago de proveedores del gobierno municipal.

En este punto, también el Juan Pablo Aguilera Negrón hizo uso de la palabra, y aunque dijo estar consciente de que el dinero debería ser exclusivo para el pago de proveedores, de nuevo pidió se les informara el destino de los recursos.

A la fecha el gobierno municipal no ha informado sobre la contratación del crédito por factoraje y quienes fueron los proveedores cuyos adeudos fueron saldados con el mismo.

Pagos chiquitos

Estas son las condiciones del crédito contratado por Puerto Morelos

Monto total: 19’000,000

Comisión: 220,400

Tasa de interés: 2.2% mensual

Plazo: 12 meses

Pago mensual: 1’583,333.33

Último Pago: 6 enero 2020.



NUMERALIAS

14 de diciembre de 2018, la alcaldesa Laura Fernández negoció el endeudamiento a Puerto Morelos

19 mdp fue el monto del crédito que contrajo con Banorte

1 millón 583 mil 333.33 pesos debe pagar al banco para saldar la deuda

8 de enero de 2019 se dio la formalización del millonario crédito