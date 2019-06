Hugo, un héroe real que arriesga su vida en Cancún 

La carrera de paramédicos se encuentra catalogada como una de las más riesgosas a nivel mundial, según datos de la Red de Información Ocupacional, que clasificó la actividad en el número 25 de los trabajos más mortíferos.

En Quintana Roo existen héroes reales y sin capa que arriesgan sus vidas para salvar las de otras personas que se encuentran en situaciones de peligro.

Hugo Valdemar Robles Santander, Paramédico operador de ambulancias en Cancún, le ha tocado librarse de la muerte en los casi 20 años de realizar esta difícil profesión.

“Mi carrera la inicié cuando tenía 18 años, tengo casi 20 años de paramédico laborando en varias instituciones, primero que nada siguiendo los pasos de mi papá, después empecé a trabajar como salvavidas pero en un rescate que hice me lesione el tobillo y me dio miedo seguir en el agua y decidí cambiar a la tierra y entré a estudiar a la Cruz Roja y me llamo la atención”, comentó para La Verdad, en exclusiva.