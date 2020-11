Huesos hallados en Isla Blanca, podrían ser de trabajadores desaparecidos

Varios huesos fueron hallados por autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a unos 30 metros aproximadamente del Hotel Planet Hollywood en Isla Blanca, luego de que sicarios delataron donde lanzaban a su víctimas; los huesos podrían ser de los trabajadores que han desaparecido de dicho hotel.

De acuerdo a los informes de la fiscalía, los sicarios detenidos fueron identificados como Ezequiel “R” alias el "Cheque" y Manuel “V” el "Papel", mismos que son acusados por el delito de homicidio, además durante la interrogación de la autoridad, descubrieron lo antes mencionado, de donde lanzaban los cuerpos.

Trabajadores siguen desaparecidos en Isla Blanca

Los huesos podrían ser de aquellos trabajadores de la construcción que han sido reportados como desaparecidos, mismos que laboraban en el Hotel Planet Hollywood, como informamos en La Verdad Noticias hace varios meses, uno de los obreros fue rescatado, cuando estaba secuestrado.

Trasciende que el motivo por el cual ejecutaban y levantaban a los trabajadores en Isla Blanca es porque, cuando llegan a pedir trabajo en alguna de las muchas obras de construcción, son entrevistados y los obligan a vender droga, pero muchos se niegan, pues solo quieren sacar para mantener a sus familias o a ellos mismos.

Presuntamente son obligados a vender droga

Tras esta respuesta, los responsables les dicen que no importa que no la consuman, pero que aún así lo tienen que pagar con la nómina, pero, aquellos que de plano se rehúsan, son levantados y nunca más vuelven con su familia y no son vistos de nuevo, así es el caso de Carlos Alfredo, que hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Por último, es de mencionar que, de manera extraoficial, el número de cuerpos que encontraron los agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a unos metros del hotel, son de ocho, sin embargo esto aún no ha sido confirmado, lo cierto es que hallaron decenas de huesos. Las investigaciones continúan.