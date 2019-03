Hoy presentarán más pruebas contra Roberto Borge Angulo.

Se trata de una de tres carpetas de investigación contra Roberto Borge Angulo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentará este día en Morelos el resultado de una prueba grafoscópica que corroborará si el ex mandatario quintanarroense Roberto Borge falsificó o no una firma, esto como parte del proceso en su contra.

Durante la audiencia del exgobernador, preso en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI), en Morelos, se espera que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción demuestre que Roberto Borge Angulo firmó un documento oficial con rúbrica falsa.

En el antecedente se investiga una presunta rúbrica falsa en Panamá, cuando tramitó un amparo para no ser extraditado a México; aquella ocasión las sospechas aumentaron cuando se detectó que la firma no coincidía por lo que la Fiscalía inició las averiguaciones para determinar su autenticidad. Será este día cuando se sepan los resultados del examen de grafoscopía y de resultar falsa, las autoridades federales iniciarían un nuevo proceso legal en su contra.

Roberto Borge Angulo fue gobernador de Quintana Roo en el periodo 2011 a 2016 y según el Ministerio Público Federal el gobernador realizó Operaciones de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero).

Además pesan en su contra los cargos de Aprovechamiento Ilícito del Poder, Peculado y Desempeño Irregular de la Función Pública, delitos que de ser hallado culpable podría pasar más de 20 años en prisión.

Cabe mencionar que la anterior audiencia no pudo llevarse a cabo por no contar con el equipo de comunicación necesario, con tal decisión, es la segunda vez que, por pifias o carencias del Poder Judicial Estatal, se tiene que suspender la diligencia a celebrar en torno al ex mandatario.