Hoy más que nunca quédate en casa, aún estamos en momento crítico: Mara.

“Hoy más que nunca debemos quedarnos en casa, seguimos atravesando un momento crítico, no debemos relajarnos y desperdiciar todo lo que han logrado ustedes, los ciudadanos, respetando las medidas desde el principio”, exhortó este sábado Mara Lezama, Presidente Municipal de Benito Juárez, durante la transmisión en vivo por redes sociales.

La Primera Autoridad Municipal reiteró que la reactivación económica será gradual y sólo se podrá lograr si respetamos las medidas sanitarias y de confinamiento, para evitar un rebrote en nuestra ciudad.

“Así como en el inicio de la pandemia hubo presiones para no cerrar ciertas actividades, hoy también existen muchas para abrir y lo entendemos, porque como gobierno no hemos tenido ingresos en estas semanas. Hay ciudadanos que tienen la expectativa de que vamos a regresar todas las actividades el 1 de junio y no es así, todavía estamos teniendo picos altos de casos positivos por día”, explicó.

Mara Lezama pidió no bajar los brazos, “no bajemos la guardia, no nos relajemos, no tiremos todo lo bueno que hicimos por la borda”, demandó a la población.

Durante la transmisión, que se ha convertido en un importante canal de comunicación con la ciudadanía, Mara Lezama señaló que continuarán realizando operativos para verificar que el transporte público respete las medidas de distanciamiento y pidió a los benitojuarenses denunciar cualquier irregularidad.

Además, como ha sido una constante, se dedicó a resolver las dudas y peticiones de los ciudadanos en temas, como la ayuda alimentaria que entrega el Gobierno del Estado, expedición de documentos oficiales, cambio de placas foráneas, actualización de casos de COVID-19, entre otros.

Lo que debes saber:

223 defunciones por COVID-19 en Benito Juárez.

289 defunciones por COVID-19 en Quintana Roo.

655 personas recuperadas.

1,168 casos positivos en el municipio.

1,460 casos negativos en Quintana Roo.

1,579 casos positivos en la entidad.

