Hoteles de la Riviera Maya aumenta sus reservaciones de 2023

Las reservaciones en la industria hotelera desaparecieron después de la pandemia, pues antes se podía hacer reservación de una habitación de un destino turístico hasta con un año de anticipación, al llegar la pandemia la incertidumbre apareció y las reservaciones desaparecieron, después de casi tres años comienzan a hacerse las reservaciones de más de seis meses.

“Han regresado las reservaciones no solamente para el invierno, sorprendentemente las reservaciones han llegado para marzo incluso para abril y ya tenemos las primeras para el verano que viene, ya y eso nos ayuda mucho al sector para prever y tener una perspectiva de cómo nos va a ir el año que viene”, señaló Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Según la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes, señaló que son pocas las reservaciones que se han presentado con un periodo de tiempo mayor de seis meses, sin embargo ya se han retomado, Eduardo Paniagua, presidente de dicha asociación indicó que el promedio actual de tiempo de reservación es de uno a dos meses, por lo que se puede determinar cómo irá al destino en octubre y noviembre.

Los hoteleros de la Riviera Maya han señalado que las reservas ya no se veían, incluso señalaron que el destino no había tenido ese interés como se espera para el este 2023.

“Ya hace muchos años no se ve una compra anticipada, incluso ya desde el 2019 no se estaban viendo reservaciones así. La gente está dándole una importancia al descanso y a las vacaciones que quizás antes de la pandemia no se le daba y eso pues la verdad nos ayuda mucho”, dijo Tony Chávez.

Respecto al mes de septiembre señaló que fue bajo en ocupación pero se mantuvo sobre el promedio que se había predeterminado, y se espera una ocupación similar en octubre, según los datos que arrojaron las reservaciones para la Riviera Maya.

“Septiembre y octubre son meses históricamente bajos en ocupación y reserva, como sabes dijimos que pensábamos estar sobre el 65 por ciento y se cumplió en septiembre. Octubre va a ser por el estilo o sea por arriba del 65 por ciento de ocupación pero lo que más nos ilusiona es que a partir de noviembre se ve un incremento muy fuerte en la ocupación y el invierno viene muy bien según reservaciones”, señaló.



Fraude Cibernético

Los fraudes cibernéticos que han afectado precisamente a este destino del Caribe Mexicano

Otro de los asuntos que se han complicado son los fraudes cibernéticos que han afectado precisamente a este destino del Caribe Mexicano, pues allí se encuentra Grupo Vidanta, Hotel Nickelodeon y Grupo Xcaret que son los más afectados por los ciber-delincuentes.

Tony Chávez señaló que se está trabajando en conjunto con las autoridades respecto a este tema que ha afectado prácticamente solo a la Riviera Maya en donde están los parques y complejos hoteleros más afectados.

“Se creó una plataforma (Registro Estatal de Empresas Turísticas) para que eso dé una garantía a los consumidores de que los que estamos en esta plataforma estamos avalado por la instituciones de turismo y está ayudando”, dijo.

Pidió a los consumidores no caer en esas ofertas fuera de toda lógica. Dijo que una gran oferta tiene que llamar la atención ya que son cosas que se tienen que tomar en consideración porque eso, aclaró, es únicamente para captar gente y compartió que seguirán invitando a los huéspedes a que verifique.

