Hoteles de Quintana Roo desacatan decreto presidencial

El 21 de octubre del 2020 los hoteleros no vieron con buenos ojos el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel Lóquepez Obrador, el cual prohíbe que los hoteles impidan el paso de los turistas a las playas que se encontraban privatizadas.

Tras darse a conocer el decreto que señala que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento, empresarios hoteleros no apoyaron este decreto presidencial y señalaron que los centros de hospedaje no pueden ser utilizados como zona de paso ya que son propiedad privada.

Hoteleros desobedecen decreto presidencial

Por su parte la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya tal y como lo informó La Verdad Noticias tachó de impreciso y ambiguo el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el organismo empresarial que suma 135 hoteles con más de 34 mil habitaciones, no apoyó el decreto presidencial, pidiendo que esta regulación debe estar más pegada a la realidad.

Las playas de Quintana Roo no deben de estar bloqueadas al turista

Alrededor de 800 concesionarios deben permitir el accesos a playas

Datos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, dan a conocer que son alrededor de 800 concesionarios del lado del mar y la laguna tan solo en Cancún que deben de permitir el libre acceso a las playas de lo contrario tendrán que ser multados de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

Algunos accesos a turistas continúan bloqueados

7 playas abiertas al público

Las principales quejas que se han presentado derivan en las personas que buscan cruzar de otros arenales pero se encuentran bloqueados.

Cifras de la Zofemat indican que tan solo Cancún cuenta con 22 kilómetros de arenales, con 12 playas públicas, 7 abiertas al público y 5 con acceso concesionado por la Semarnat.

Turistas en contra de bloqueos en la Playa

En un recorrido que la Verdad Noticias realizó por las playas de Cancún, los turistas fueron quienes opinaron que se debe respetar el libre acceso a las playas y no se deben de bloquear los accesos, constató que el pasó para el faro de Cancún se encuentra abierto, por la zona de playa, pero por la zona de hoteles el paso queda impedido si no son huésped, pero para poder llegar se tiene que rodear toda la zona de playa, entrando por playa Caracol.

Ley de bienes permite el libre acceso a playas de Quintana Roo

La ley de bienes señala el libre acceso a las playas

De acuerdo con el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se adicionó un párrafo al artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacional, señalando que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento.

Cualquier hotel que no cumpla con este decreto y viole el tránsito en las playas, según la Ley Federal que prohíbe las playas privadas en el país, serán acreedoras a una multa de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cuyo valor en este 2020 es de 86.88 pesos.

Acceso al faro de Cancún solo por la zona de playa

Los hoteles que han bloqueado accesos a los turistas

Cabe mencionar que este viernes 11 de diciembre tal y como lo informó La Verdad Noticias el caso más reciente fue el Hotel Hilton de Playa del Carmen, que colocó una barrera para apropiarse de gran parte del arenal que le pertenece a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), por lo que se podría pagar más de un millón de pesos por la multa.

Otro de los casos más sonados en Cancún fue el hotel Hyatt Ziva que impedía transitar sobre playa y arenales propiedad de la nación donde se encuentra el emblemático faro de Cancún.