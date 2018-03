Agencias / Diario La Verdad Carlos Matus.- Hoteleros evasores viven de la promoción turística de Q.Roo Hoteleros de Cancún, Puerto Morelos y la Riviera Maya señalan que al menos 64 hoteles, con más de 90 mil habitaciones en total, no pagan impuestos en el país, debido a que su razón social se encuentra en el extranjero. La mayoría de estos centros de hospedaje son de origen español, quienes a través de una red fiscal logran evadir el Impuesto al Hospedaje (IAH), y que incluso ya generó que la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) coloque sus ojos en la situación fiscal de estos resorts. Según fuentes dentro de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, estos centros de hospedaje son ‘parásitos’, pues a pesar de no dejar impuestos para apoyar la promoción turística, sí viven de la promoción que se generan el resto de los hoteleros locales y nacionales. “Con la excusa de que la gran parte de su ocupación es adquirida vía paquetes todo incluido y servicios de internet en el extranjero, no brindan cifras reales de su ocupación hotelera y por lo tanto no puede ser calculable el IAH”, comentó un miembro de la asociación a motu propio. Juan Vergara, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), señaló que actualmente Quintana Roo tiene alrededor de 90 mil habitaciones de hotel que no pagan impuestos a la entidad, pese a que diariamente llegan centenares de turistas con todo pagado: hospedaje, transporte, alimentación, entradas a parques y contratación de tours, pero el dinero no entra al estado. Aunque el tema del monto que logran evadir es una incógnita, las estimaciones del SAT rondan en los 345 millones de pesos anuales. Hasta el momento la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos no ha dado una postura formal al respecto, pero integrantes han señalado que estos hoteles que evaden el pago de las responsabilidades fiscales no se encuentran agremiados en la organización.

