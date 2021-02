Debido a las fiestas masivas y diferentes eventos donde se olvidan de cualquier protocolo sanitario, lo cual ha sido evidenciado en redes sociales, Tulum ha permanecido en el ojo del huracán ante el incremento de contagios por COVID-19, por lo que la Asociación de Hoteles del destino turístico pidió a las autoridades correspondientes imponer sanciones penales en contra de quienes realicen este tipo de acciones.

Al respecto el presidente de la asociación, Juan Noriega explicó a La Verdad Noticias que los empresarios locales responsables de realizar eventos masivos no están respetando las normas establecidas desde la Secretaría de Salud estatal, lo cual aumenta en riesgo de tener más personas contagiadas por SARS-CoV-2, frenando la reactivación económica.

Hoteleros de Tulum exigen sanciones penales a eventos y fiestas masivas

Precisó que lamentablemente como consecuencia del actual panorama, Tulum se ha convertido en una zona de contagios, pero no necesariamente por sus hoteles o diferentes establecimientos dentro de la ciudad, donde se implementan y respetan todos los protocolos sanitarios.

Es importante recordar que desde diciembre Tulum ha sido evidenciado en varias redes sociales con videos donde se puede ver claramente como en diferentes lugares se realizan fiestas con una cantidad preocupante de personas, principalmente durante los eventos de música electrónica, mismo que debido al color del semáforo epidemiológico están prohibidos.

Pide hoteleros de Tulum frenar fiestas masivas

“Son fiestas ocasionales, que se han organizado de manera clandestina. Y en esas situaciones que son en casas, en localidades tipo selva, acuden personas en un número muy alto, y no tienes idea de qué clase de gente va, no sabes si es portador o no portador del coronavirus y eso es una causa de romper con la seguridad y la certidumbre de lo que es la sanidad”, declaró.

Juan Noriega indicó que se necesitan aplicar medidas de tipo penal, más allá de las administrativas, de lo contrario las cosas no cambiarán, motivo por el cual no descartan ingresar una iniciativa ciudadana al Congreso para imponer castigos más severos.

