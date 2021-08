El Hotel RIU Punta Nizuc facilitó información a este medio de comunicación respecto a su estatus legal debido a las demandas que han surgido por parte de interesados y grupos ambientalistas, han asegurado que continuarán trabajando en la medida de lo posible en la obra que había sido detenida en fechas anteriores, debido a la resolución el hotel podrá continuar con el avance de su construcción.

“Luego de sortear este nuevo obstáculo se espera que los trabajadores de la obra sean reincorporados y la construcción se reanude a la brevedad”, confirmó el grupo hotelero a La Verdad Noticas.

Como antecedentes hace unos meses un grupo contrario al hotel en donde destacaron grupos ambientalistas demandaron a la empresa por supuestos daños ecológicos ocasionados a las dunas costeras del área conocida como Punta Cancún, donde se ubica ala actual construcción Hotel RIU Punta Nizuc, que desde su inició causó gran controversia.

“Gracias al estricto cumplimiento de las normas jurídicas y el respeto por el entorno al que se apega la empresa y su equipo de colaboradores, RIU ha logrado defenderse de una larga seguidilla de embates jurídicos, con fines comerciales, propiciados para detener la construcción del hotel que representará una sana competencia en Punta Nizuc. En total, RIU se ha enfrentado a 20 juicios de amparo y 3 de nulidad, habiendo conseguido resoluciones favorables en los 11 que ya se han dirimido”, señaló el hotel mediante un comunicado de prensa.

Nuevamente los órganos de justicia resolvieron que no existe un interés legítimo en las acusaciones en contra del proyecto Hotel RIU Punta Nizuc, en la zona, y no se acreditó daño ambiental alguno. Del mismo modo, se confirmó que no se presentó ninguna prueba que justificara la suspensión o los dichos de la parte quejosa.

Continuarán los trabajos del Hotel RIU Punta Nizuc en Cancún

Hotel RIU reanudará obra a la brevedad tras revocación de suspensión

Se esperan próximas manifestaciones debido a esta resolución, esta misma semana un grupo de activistas y manifestantes bloquearon la zona hotelera y exigían que la obra se detuviera inmediatamente, sin embargo, los nuevos resultaos de la sentencia han favorecido a la cadena de hoteles española que ahora construye un nuevo hotel en la tercera etapa de la zona hotelera de Cancún.

“Lo anterior, reitera lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el juicio de amparo con expediente número D.A. 433/2017, así como lo que resolvió el Tribunal Colegiado Décimo Octavo con sede en la Ciudad de México en el juicio de amparo con expediente número 250/2020, en los que se determina que el proyecto es acorde con el derecho humano a un ambiente sano”, indicó también el comunicado.

