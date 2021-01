Hospital General de Playa del Carmen con capacidad para atender casos Covid-19

Hospital General de Playa del Carmen con capacidad para atender pacientes COvid-19.

El Hospital General de Playa del Carmen reporta un 15% de ocupación de camas Covid-19 según el más reciente reporte del Gobierno del Estado de Quintana Roo, luego que un usuario de la red social Facebook denunció que no le permitieron el ingreso al nosocomio por padecer síntomas de presunto coronavirus.

La persona, de quien no se dio a conocer su nombre, habría arribado a bordo de una ambulancia al área de urgencias del Hospital General de Playa del Carmen el lunes 4 de enero, pero al intentar ingresar al nosocomio aseguró que no fue admitido por lo que bajó de la camilla, abordó un automóvil junto a su familia y fue trasladado a otro sitio.

Al respecto, el director del Hospital General de Playa del Carmen, Quintana Roo, Francisco José Granados Chapa indicó que actualmente el nosocomio cuenta con 12 pacientes Covid-19 de los cuales cuatro están intubados, cifras que junto al reporte de las instituciones de Salud del Gobierno de Quintana Roo corresponden al 15% de ocupación.

Así funciona el Hospital General de Playa

Al respecto, el director de Salud Municipal, Héctor González Rodríguez, recordó a la población que la estrategia del Gobierno Federal es evitar la saturación de la infraestructura hospitalaria por lo que hay que decirle a la gente cuándo sí debe acudir a un centro de salud, cuándo acudir a un hospital y cuándo hacer uso de las líneas telefónicas de salud.

Hospital General de Playa del Carmen con capacidad para atender pacientes COvid-19.

“Un paciente que llegue a un hospital con síntomas leves y que no cumpla con criterios diagnósticos de acuerdo a la definición operacional y sobre todo que no muestra complicaciones sobre todo a nivel pulmonar no se va a atender en un segundo nivel de atención, es decir si tengo fiebre, si tengo tos seca, si tengo dolor de cabeza, dolor articular, muscular y sobre todo datos ya de compromiso respiratorio, ese paciente sí se puede atender ya en el hospital”, comentó el galeno.

Recomendación: Desaparece la primera mujer del 2021 en Quintana Roo, se llama Engady Yareth

Agregó que una forma de identificar a los pacientes es utilizando la oximetría de pulso que mide la concentración de oxígeno en sangre y con lo que sabe como se desempeñan los pulmones, pero enfatizó que si los síntomas corresponden a un resfriado común lo recomendable es acudir al Centro de Salud más cercano, finalmente para quienes han tenido contacto con alguna persona con Covid-19 es necesario reportarla a los número telefónicos sanitarios.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Lee más de Quintana Roo