Hombre víctima de la Xtabay casi muere, (FOTOS)

Muchos piensan que las leyendas o mitos yucatecos son irreales, que no existe o que son puro cuentos para mantener distraída a la población, pero hay una cantidad mínima de personas que piensan lo contrario, tal caso es del señor Ulises Ramos, quien hace unos 4 años, mientras estaba en su pueblo en Yucatán vio y vivió de cerca a la Xtabay. Ulises, narra su experiencia con este ser de otro mundo, dijo que hace aproximadamente 4 años, él fue de vacaciones a Yucatán, específicamente al pueblo de Tekal de Venegas, esto luego de haber concluido su trabajo en la construcción de una casa, ya que él se dedicaba a ser albañil.

Pasaron los días y según Ulises, el último día que se iba a quedar para luego regresar a las tierras de Playa del Carmen, en la noche se fue a tomar con sus amigos y fue hasta la medianoche cuando regresó a la casa de su hijo, donde él se estaba hospedando, pero antes de entrar se decidió quedar en a las afueras del domicilio, sentado y viendo las estrellas, de pronto vio una sombra y un cabello largo que estaba en el árbol de ceibo.

“Lo que hice primero fue levantarme y no correr, al contrario, agarré mi machete y comencé a caminar hacia el árbol, mientras más me acercaba me daba cuenta que era una mujer y fue hasta que llegué al árbol y confirmé que sí era una dama, guapa, hermosa y como decimos, muy buena en todos los sentidos”.

Dijo, que al verla sola, primero quiso ayudarla, pero cuando vio que las intenciones de la mujer eran otras comenzó el coqueteo, señaló que la dama la seducía con palabras y con cosas que a él le gustaba, tanto en lo sexual, así como al momento de enamorar, por ello el hombre cayó en sus redes y comenzó el tormento del sujeto, sin que él lo supiera.

“Me envolví a sus encantos, eso sí lo acepto, pero en ese momento yo no sabía que era la Xtabay, pasaron los minutos y según mi hijo, vio como poco a poco estaba subiendo el árbol de ceibo y aún con todo y espinas, yo seguía subiendo, pero en una rápida reacción de mi hijo y en que me tiró varias piedras, fue que pude volver en sí y reaccionar”.

Afirmó que cuando despertó estaba a la mitad del árbol que media alrededor de 15 metros de altura, además fue en ese momento cuando comenzó a sentir el dolor en todo el cuerpo, tras haberse raspado, ya que esa especie de árbol tiene espinas gruesas, grandes y puntiagudas, después de eso se desmayó y cayó al suelo.

“Mi hijo y toda mi familia pensó que iba a morir, pero afortunadamente, a pesar de los casi 8 metros de donde caí, logré sobrevivir y hoy estoy aquí contándoles a ustedes lo que paso; si, tuve una recuperación lenta pero ahora estoy de nuevo de pie y gracias a Dios que pude vivir, y a los hombre no se dejen llevar por las emociones y deseos sexuales, mejor alejarse y asegurarse que lo que están viendo sea real”.

Hoy Ulises se encuentra viviendo en Tekal de Venegas y hasta hoy no ha vuelto a sufrir esta mala experiencia, en toparse con la Xtabay. Ya inició octubre, mes que en algunos lugares del mundo es comparado con muerte, brujas, demonios y cosas relacionadas a la muerte, este testimonio es una de varias series que LA VERDAD, traerá en este mes de octubre y parte de noviembre.