Hombre se masturba frente a mujeres en la región 95 de Cancún (FOTOS)

A través de las redes sociales, han comenzado a circular una serie de fotografías de un hombre a bordo de una biciclieta con su miembro de fuera, lo cual ha causado indignación entre la población de Cancún.

Los hechos fueron captados en la región 95, localizada al suroeste del municipio de Benito Juárez, donde vecinas han reportado que dicho sujeto suele masturbarse frente a las mujeres, acosándolas.

Hombre se masturba frente a mujeres en la región 95 de Cancún.

"Tengo 14 años, mi mamá me mandó a la tienda por tortillas y me percate que alguien me seguía, cuando me di cuenta quien era, me asusté", contó una menor de edad que vio al hombre masturbarse frente de ella.

"Regresé rápido a casa y le dije a mi papá pero cuando salió ya no estaba ese cochino", añadió.

Hombre se masturba en la calles de Cancún

En las fotografías difundidas en Facebook, se observa a un sujeto de tez morena, pelo corto y estatura promedio; a bordo de una bicicleta y con pantalones de mezclilla, camisa oscura y con una mochila colgada en la espalda.

El hombre conduce la bici con una mano, mientras con la otra se masturba, según puede observarse en las imágenes captadas en la zona antes mencionada.

Hombre se masturba frente a mujeres en la región 95 de Cancún.

Hasta el momento ninguna autoridad competente ha sido notificada al respecto, pese a que no es la primera vez que esta misma persona suele incurrir en dichos actos, según contaron los vecinos de esa región.

Retoman instalación de módulos para atender violencia de género

Apenas la semana pasada, el Instituto Municipal de la Mujer retomó la activicación de las casetas de policías abandonadas en la ciudad, para volverlos centros comunitarios y de ayuda a las mujeres víctima de violencia de género.

Hombre se masturba frente a mujeres en la región 95 de Cancún.

No obstante, dichos centro de apoyo no funcionarán hasta 2021, toda vez que aún falta acondicionar varios de ellos, aunque algunos ya están prácticamente listos para comenzar a operar.

Te puede interesar: Hombre se masturba en auto y arroja semen a mujer en Guadalajara (VIDEO)

Entre las zonas que contarán con dichos centros está la región 95, sitio donde el hombre ha sido captado varias veces masturbándose a bordo de su bicicleta y persiguiendo mujeres.