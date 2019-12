Hombre juega con su pelota en una playa de Cancún

Un hombre de 30 años aproximadamente, presunto turista internacional, a través de un video, se aprecia jugando con su pelota en medios de sus amigas y mientras este intentando meter su pelota en un agujero, las chicas se estaban riendo y grabando el momento, hay que destacar que esto ocurrió en Cancún.

El video fue difundido a través de las redes sociales en Tik Tok, se aprecia a un hombre vestido de amarillo y de un personaje de una caricatura famosa, que en su cintura tenía un aparato para jugar como tipo canasta, mismo que tenía una pelota y que era para que entre en el agujero; esto es muy utilizado para juegos entre amigos.

El joven en dos intentos no logró meter su pelota en el agujero, por lo que las chicas comenzaron a reírse; este video alcanzó más de 100 mil reproducciones, volviéndose un video viral; este material fue grabado presuntamente en Playa Langosta de Cancún, pero esto aún no se sabe a ciencia cierta, ya que otros dicen que fue en otra playa.

No pienses mal, ya que estamos hablando sobre el juego de meter una pelota en la canasta, cuando este está en la cintura y empujando la pelota hacia el frente hasta que entre en el agujero de la canasta y es muy jugado principalmente entre jóvenes, ya que en ellos se ve más divertido la manera en que se intentan meter el balón a la canasta.

Así como se divierten estos jóvenes existen turistas internacionales que acuden a estas playa a realizar cosas que no pueden o no tienen tiempo de realizar en sus hogares, ya sea por el trabajo, familia e incluso porque no tienen las playas que hay aquí en este destino turístico que es Cancún.