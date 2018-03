Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Como hemos estado informando en Diario La Verdad, la 'Joya del Caribe' se encuentra sufriendo graves problemas y ahora ¡Holbox colapsa! por la falta de agua y luz. A tanto ha llegado el problema que se reporta que en la últimas horas, muchos de los habitantes han tenido que salirse de ese destino turístico. La isla de Holbox y sus habitantes siguen sufriendo por la falta de ciertos servicios públicos como son agua y luz, la situación se ha vuelto caótica y demasiado peligrosa, pues ya no solo se habla de problemas de salud por la falta de agua en la isla, sino también por la seguridad que se ha ido deteriorando por la falta de energía eléctrica. Informan que desde ayer, en Holbox se suscitaron 12 apagones, quedándose sin luz eléctrica, y no en todos las zonas de la isla regresó el servicio ya que varias plantas se quemaron. Los isleños coinciden en que hay una tremenda sobre-demanda de servicios turísticos; señalan que en varios lugares no llega el agua. El bombeo debería ser constante, afirman los vecinos, pero la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) dice que "no hay personal" en el turno de la noche que haga ese trabajo. A lo anterior se agrega la generación de residuos, una planta de tratamiento que no opera y charcos de aguas negras por toda la isla, así como el incremento de moscos. Habitantes de Holbox se quejan del ruido insoportable con decibeles altos en bares, además que decenas de turistas se dicen "decepcionados" por el servicio de los taxistas, quienes están saturados de trabajo pues tienen que apurarse para atender a los que están llegando. Largas filas para viajar en barco, y otras más para esperar el servicio de taxis, mismos que también aguardan su turno para cargar gasolina, cuyos bombas están paralizadas por falta de energía eléctrica. Holbox necesita de una urgente atención por parte del Gobierno para poder salvar este destino turístico que esta teniendo demasiada demanda esta temporada vacacional.

