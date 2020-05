Histórico, Ayuntamiento de Benito Juárez resguarda nido de tortuga Laúd

La Dirección General de Ecología del municipio de Benito Juárez, bajo la dirección de la presidente Mara Lezama de preservar el ecosistema, lleva a cabo el Programa de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas en las playas públicas, con el que se han resguardado más de 4 mil 500 huevos de tortuga pertenecientes a cuatro especies diferentes, entre las que se incluyen ya cuatro nidos de tortuga Laúd, siendo la primera vez que esto sucede, ya que es especie poco común en el área de protección.

Al respecto, información proporcionada por la dependencia municipal, a través de su titular Guadalupe Alcántara Más, gracias al Programa de Protección a la Tortuga Marina señala que en lo que va de la temporada en Cancún se han registrado 41 nidos de cuatro especies de tortugas marina, protegiendo un total de 4,648 huevos: tortuga blanca con 18 nidos y 2 mil 108 huevos rescatados; tortuga caguama con 15 nidos y mil 689 huevos recolectados; tortuga carey con cuatro nidos y 478 huevos bajo resguardo, mientras que 373 huevos fueron depositados en cuatro nidos de la tortuga Laúd.

Histórico, Ayuntamiento de Benito Juárez resguarda nido de tortuga Laúd

Este programa es altamente prioritario debido a que estos quelonios se encuentran catalogados dentro de la legislación nacional como especie en peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT- 2010. Por lo que se realizó un recorrido en los 12 km de playa en el área de anidación desde el Hotel Hyatt Ziva al Hotel Club Med, con el fin de verificar el perfil de la playa, indicio de rastros de hembras anidadoras, nidos In situs y colocación de corrales por parte del sector hotelero.

Alcántara Más informó que hasta el pasado 19 de mayo se han instalado 36 corrales de protección: 34 por parte del sector hotelero y dos corrales por parte de la Dirección General de Ecología, uno en Playa Marlín y otro en Playa Delfines a largo de los 12 km de playa. Asimismo, se han instalado 34 corrales de protección pertenecientes a diversas playas ubicados en centros de hospedaje, así como existen otros hoteles que están armando sus estructuras.

Mara Lezama en pro del ecosistema en Cancún

Señaló que de un recorrido realizado el pasado 19 de mayo de Playa Ballenas al Club Med, se registraron 7 nidos de tortugas y algunos rastros en playa en diversas áreas: del primer nido de tortuga Caguama se recolectaron 112 huevos, nido In situ y fue sembrado en el corral del hotel W. R.; mientras que el segundo nido de tortuga laúd se trasladaron los 102 huevos que fueron trasladados al corral de Playa Delfines; el tercer nido de tortuga blanca con 136 huevos fue reubicado en el corral de Playa Delfines; en tanto, el cuarto nido de tortuga blanca con sus 141 huevos, nido in situ fue sembrado en el coral del Hotel GR Solaris; mientras que fueron traslados al corral del Hotel Omni Cancún el quinto de tortuga blanca con 124 huevos, in situ y sexto de tortuga caguama con 107 huevos, in situ; y el séptimo nido de tortuga blanca con 119 huevos, fue trasladado al corral del Hotel M.

Histórico, Ayuntamiento de Benito Juárez resguarda nido de tortuga Laúd

Más notas de Quintana Roo aquí

Asimismo, del recorrido de Playa Ballenas al Hotel Hyatt Ziva Cancún, se registraron 6 nidos y arqueos en algunos hoteles: el primer nido de tortuga blanca con 133 huevos, el segundo nido de tortuga caguama con 115 huevos, nido in situ y el tercer nido de tortuga blanca con 121 huevos, nido in situ, fueron reubicados en el corral de Playa Marlín.

Por su parte, el cuarto nido de tortuga caguama con 112 huevos fue trasladado al corral del Grand Park Royal; mientras que el quinto nido de tortuga caguama con 120 huevos, nido in situ, fue trasladado al corral del Hotel Westin Lagunamar y el sexto nido de tortuga blanca con 157 huevos fue trasladado al corral del Grand Park Royal.

Te puede interesar: ¡Entérate! Mara Lezama ayuda a jóvenes de Cancún de esta manera

El Programa de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas en las Playas del Municipio, se encuentra bajo el permiso de operación como campamento tortuguero con No. de Oficio SGPA/DGVS/06516/19 que emite la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT.