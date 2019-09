Historia desgarradora; pide ayuda tras sufrir un accidente en Cancún; casi muere

A través de las redes sociales, un joven llamado Alexis Santiago Arroyo, hizo un llamado a la ciudadanía y amigos para que lo ayuden a pagar su terapia electroneuromedular, mismo que cuesta alrededor de 500 mil pesos y que de igual modo tiene que tomarlo por varios meses en la isla de Puerto Rico.

Alexis, tiene 23 años de edad y su vida cambió por completo, esto luego de que el pasado 26 de mayo del 2015, su vida de ilusiones y sueños por alcanzar quedaron en pausa, ese mismo día mientras se dirigía a su trabajo sufrió un accidente de moto que casi le causa la muerte, pero hoy tras varias operaciones sigue de pie.

“En ese momento sufrí quemaduras, golpes en la cabeza, una lesión en el brazo derecho que lo dejó inmóvil por un tiempo, pero lo peor lo recibió mi columna, quedó destrozada y mi pierna derecha se rompió en 4 partes”, dijo en su cuenta personal de Facebook.

Añadió que después de las operaciones, 17 transfusiones de sangre y el año y 8 meses que estuvo internado en el hospital recibió el diagnóstico, el cual fue devastador, “me diagnosticaron paraplejia, me dijo que no volvería a caminar”.

Señaló que en ese momento se devastó y ya no quería continuar, pero pasaron los días y no se dió por vencido y buscó la manera en seguir adelante a pesar de las adversidades que la vida le daba y por ello no perdió su fé en Dios y la esperanza de volver a caminar para alcanzar sus sueños y hacer realidad sus ilusiones.

“Mis ganas, mi ánimo, mi fe y mi esperanza en Dios nunca lo perderé, las llagas no me detienen ni mucho menos la sonda. Esto para mi no ha sido nada fácil, mi vida dio un giro inesperado ahora dependo de mi madre al 100%. Ella es mi ángel es mi todo, ella tiene un empleo donde recibe un sueldo que alcanza para solventar los gastos y necesidades básicas”, escribió.

Recalcó que no se rendirá y continuará luchando, por ello pide ayuda a la ciudadanía, amigos y personas en general para que lo ayuden con el dinero de su terapia, que cuesta alrededor de 500 mil pesos y él está dispuesto a conocer a las personas que quieran donar dinero, tanto que dio su dirección para que lo conozcan y vean que es verdad la historia.

“Tengo un propósito y no me rendiré hasta lograrlo. Gracias a Dios por que tengo amigos y familia que han luchado a mi lado, pero necesito mas ángeles como TÚ que quieran apoyarme ya que mi única esperanza es la terapia ELECTRONEUROMEDULAR y la tomaré en puerto rico, lo que me detiene a caminar son $500 mil pesos”.

“Yo con mucho gusto les abro las puertas de mi casa y quisieran conocerme, de todo corazón si gustan visitarme les mando mi dirección Sm 83 lt 2 avenida leona vicario haciendas real del Caribe 201 mi Núm 9982037880 comentó esto ya que algunas personas en publicaciones etiquetadas pensarán que es estafa pero sinceramente y de todo corazón no soy de esas personas”, concluyó el texto de la publicación.

Actualmente Alexis no camina y está en silla de rueda, está trabajando y ha participado en varias competiciones deportivas, cualquiera que lo quiera ayudar, el número y la dirección lo puso a la disposición de las personas.

