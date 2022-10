¿Héroe o villano?, le bajó el aire por ocupar un cajón para discapacitados

Lo quisieron exhibir y crearon a un mártir. Esta es la historia de un ciudadano que trabaja en una gasolinera en Cancún, frente a un fraccionamiento conocido como Villa Magna, a unos pasos del boulevard Luis Donaldo Colosio, en donde se efectuaron los hechos en donde el ahora héroe de las redes sociales fuera la encarnación del karma para un conductor irrespetuoso.

Según la información en redes, los dueños de la camioneta decidieron estacionarse en un cajón específicamente señalizado para vehículos que transportan personas con alguna discapacidad, este acto sin empatía llevó al empleado de la gasolinera a reaccionar de una manera inimaginable.

Sin embargo una persona captó el momento preciso en el que el señor se colocó cómodamente al lado derecho y se acercó a la llanta trasera para proceder a bajarle el aire a la enorme camioneta peques todo indica que creyó era la forma correcta de proceder ante personas que no respetan a los demás.

La imagen tomó rápidamente popularidad pero de una forma contraria a lo que quisieron lograr en un principio, que era exhibir a este empleado pero terminó ganándose la aprobación de los usuarios de redes sociales.

“Muy bien, mejor pongan exhiben a pen… que no respeta lugar para discapacitados”, decía el comentario del usuario Miguel Uribe, mientras que MIke Cantarell apoyaba la acción que el empleado de la gasolinera realizó a personas que no respetaron un lugar preferente, solo por la comodidad de no buscar más espacios para estacionarse.

