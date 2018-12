Hernán Pastrana presenta licencia como Presidente Municipal.

Chetumal, Quintana Roo. - Como anticipamos, el presidente municipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana, presentó una solicitud de licencia temporal por dos meses a fin de atender problemas relacionados con su salud. Su suplente será el primer regidor, José Luis Murrieta Bautista.

Aunque no estaba considerado dentro de los puntos del día en la sesión de Cabildo, realizada ayer lunes, el alcalde aprovecho el espacio para “asuntos generales” para oficializar su dimisión temporal al cargo.

Hay que recordar que fue en Cancún, durante una reunión con la líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Yeidckol Polevnsky, cuando Hernán Pastrana confirmó los rumores de que solicitaría licencia para someterse a exámenes médicos y una cirugía que ha pospuesto desde hace varios meses.

Dejó en claro que será tratado y operado en Mérida, Yucatán, pero no cambiará su residencia, aunque también comentó su regreso dependerá de los resultados que arrojen estudios médicos.

Por los próximos dos meses asumirá el cargo el primer regidor, José Luis Murrieta Bautista, quien por cierto es yerno de Otoniel Segovia Martínez, suplente de Hernán Pastrana como Presidente Municipal, pero que sólo podría asumir el cargo si la licencia se amplía por más de 90 días.

El Alcalde Constitucional afirmó estará al pendiente de lo que trascienda en Othón P. Blanco, porque su intención es retornar a la brevedad, sostuvo.

“El médico me dirá y si puedo retornar, si no, pues hay que entender que todo es por la salud. Me siento bien pero no soy doctor, una vez ya me desvanecí y a la próxima el cuerpo no me avisará, la salud es primero y no hay que dejarle para pasado mañana”, refirió.