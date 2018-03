Herencia problemática: transporte en Q.Roo

Carlos Matus/Diario La Verdad Quintana Roo heredó un serio problema en materia de transporte, que provoca conflictos serios. Así lo dio a conocer Francisco López Mena, Secretario de Gobierno en Quintana Roo, quien expresó que a la administración actual le toco iniciar el gobierno con una Ley de Transporte que prohíbe el uso de plataformas como la de Uber. “Desde el primer día reconocimos que tenemos un problema en el estado con el transporte, no solo de taxis, sino de carga, urbano, rural y como consecuencia se le pidió a todos los involucrados a que trabajaran en una nueva ley de movilidad y se resolviera el problema heredado”, señaló el funcionario. Esta herencia ha dejado sin un marco jurídico adecuado y ha producido ya afectaciones entre sindicatos y particulares. Luego de lo acontecido el jueves en la mañana entre integrantes del Sindicato de Taxistas ‘Andrés Quintana Roo’ y un chofer de la aplicación Uber, el gremio taxista, que se encuentra en proceso de renovación de dirigencia, coincidió en que la violencia no es el camino. Sin embargo, tres de los candidatos a la dirigencia, Alejandro Peralta, Erasmo Abelar y Manuel Pérez coincidieron que no ven como opción la convivencia entre el sindicato y la plataforma. Reconocieron las fallas del gremio, pero instaron a mejorar para volver a brindar un mejor servicio. Por su parte, en una encuesta realizada en redes sociales por La Verdad, mujeres del destino señalaron su preferencia por la plataforma de transporte, por darles mayor seguridad, pero reconocieron que de tener garantías en el uso de taxis, también lo verían como una opción de transporte.

Te puede interesar