Hay una serpiente en la casa ¿qué hago?

Esto es lo que debes hacer si te topas con una serpiente en casa.

Que una serpiente entre a tu casa es una situación compleja, la mayoría de las serpientes que se cruzan con la gente no son venenosas, en realidad siempre tienen muchos beneficios y la gente no lo sabe, pero la mayoría de las serpientes evade a las personas se esconden y no son un problema, incluso en las venenosas el 90% de las mordidas ocurren cuando el ser humano intenta matarlas, comentó el médico veterinario Juan José Bolaños.

“Nunca la agarramos y más si no sabemos qué especie es, cuando sabes que no es venenosa y por ejemplo una boa no es muy agresiva pues es muy fácil de controlar si no es muy grande. Una vez que se fija la cabeza, puede ser con una escoba y sin maltratarla, la agarras con la mano y controlas todo” explicó respecto a aquellas personas que no se dedican a rescatar estos reptiles.

Agregó que hay gente a la que le da terror, pero siempre es importante mantener la calma y averiguar por donde entró, “entonces la tirada es con ayuda de una escoba, sin golpearla, la tratas de arrear hacia donde entró para que busque su salida otra vez y se vaya”, recomendó.

“O usa un palo, muchas de ellas se relajan y se suben al palo y con el mismo te las llevas y la avientas en algún sitio, pero creo que una de las cosas más importantes es que la gente reconozca entre las que son venenosas y no; segundo que la gente sepa que las venenosas antes que morder lo primero que harán es escapar, lo importante es no perder la calma”, sugirió el también experto en especies.

Durante la entrevista, recordó que en la cultura maya existía un respeto hacia las serpientes porque estas mantienen limpio el predio o la casa, incluso de animales venenosos porque son comedoras de serpientes venenosas y que en en caso de la coralillo esta posee colmillos pequeños y hacia atrás, entonces cuando se respeta el nido de una coralillo, esta no se mete con nadie y no permite otra serpiente en la zona.

Las reglas

-Guarda la calma. -No trates de matarla. -Guarda distancia. -Llama al 911.

Finalmente el médico veterinario Juan José Bolaños recomendó para aquellos que tienen serpientes de mascota no olvidar nunca el tema del aseo al manipularlas, así mismo comentó que las especies más comunes para la Riviera Maya son raneras y ratoneras, casi todas constrictoras. La reina es la boa, la nauyaca real, nauyaca cola de hueso, cascabel y coralillos.

“Si te encuentras con una serpiente siempre guarda la calma, intenta abrirle paso para que salga, siempre sin tener contacto con ellas”, concluyó.