Hay turismo, pero no infraestructura en la zona sur

Si bien arriban turistas extranjeros y nacionales a los micro destinos ubicados en Bacalar y Othón P. Blanco, difícilmente se logrará que sean ampliamente exitosos en el corto plazo porque carecen de infraestructura para atender adecuadamente a los visitantes.

De acuerdo con el representante del grupo de promotores turísticos de La Unión, comunidad fronteriza con Belice, Pedro de Luna Velázquez, las autoridades del ramo no han respondido a la petición de apuntalar el turismo de aventura.

Destacó que existen poco más de 20 micro destinos ubicados en la zona sur del Estado, uno de ellos precisamente La Unión, en la Ribera del Rio Hondo, que poseen diversos atractivos naturales pero que carecen de infraestructura turística y carretera.

“El turismo está llegando, tanto nacional como extranjero, pero hasta el momento no se ha invertido nada por parte de las dependencias… en nuestro caso se requiere la reparación del camino que lleva al cenote”, dijo.

Pedro de Luna señaló que, en el caso de La Unión, los turistas visitan el cenote Cocodrilo Dorado, que en estos momentos es un atractivo importante debido a las altas temperaturas que han caracterizado la canícula.

“Ahorita, como no ha llovido se puede entrar, pero como está en parte baja y el camino es de terracería, cuando llueve no es posible transitar y solo se puede llegar por lancha”, dijo.

Por ello, urgió la necesidad de contar con respaldo de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, ya que, gracias al trabajo realizado por diversos micro empresarios dedicados al turismo alternativo la zona ya es reconocida y visitada por quienes gustan de la naturaleza.

“La infraestructura turística es deficiente, el problema es que no nos escuchan, hemos solicitado apoyo en muchas oportunidades y mientras no lo recibamos, no podremos despegar”, concluyó.