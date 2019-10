Hay resultados y nada nos va a detener: Fiscal

Hay resultados, afirma el Fiscal Óscar Montes de Oca

Con el gran reto de dar resultados a la sociedad, acabar con la impunidad e implementar todas las herramientas tecnológicas para ser más eficientes, la Fiscalía General de Quintana Roo busca responder a las demandas ciudadanas, aseguró el fiscal general estatal, Óscar Montes de Oca.

En entrevista con La Verdad, el Fiscal Montes de Oca señaló que se está fortaleciendo el área de inteligencia de la Fiscalía, por lo que el trabajo de investigación y el uso de la tecnología les ha permitido tener más asuntos de alto impacto resueltos.

“En secuestros tenemos resuelto el 99 por ciento de los casos, en homicidios doloso, es el 60 por ciento”, explicó Montes de Oca.

Recordó que en septiembre se registraron 63 casos de homicidio doloso, contra los 84 que se reportaron en abril, que fue la cifra más elevada en lo que va del año; esto representa una reducción del 25 por ciento en este ilícito.

“Tenemos 10 meses de un resultado positivo, estamos orientados hacia la mejora y no nos vamos a detener, vamos a lograr que la fiscalía sea la mejor de país”, aseveró.

Agregó que la estrategia está muy bien coordinada con las autoridades federales y municipales, y que se han aprovechado recursos como las 2 mil cámaras de seguridad, en sinergia con la Secretaría de Seguridad estatal.

Esto permitió, explicó Montes de Oca, lograr la detención la semana pasada de Jonathan “N”, alias El Pantera, señalado como jefe de plaza del grupo delictivo “Los Pelones” en el municipio de Solidaridad.

“De los 7 u 8 multihomicidios que han habido en el estado, puedo decir que 7 ya están resueltos o tienen personas detenidas; se han logrado muchos avances en equipo, en colaboración, con una estrategia entre las autoridades federales, las estatales y las municipales”, afirmó el fiscal.

Nuevo modelo

Montes de Oca recordó que tras la modificación del modelo de gestión y la nueva Ley Orgánica que les aprobó el Congreso local, pudieron definir bien los procesos, los rangos de responsabilidades de los servidores públicos y las líneas de acción para el combate al crimen.

Los resultados que han tenido, explicó, derivan justamente de esta reorganización, en la que se ha fortalecido la unidad de análisis, las causas del delito, el origen de las conductas, cómo se da y quiénes participan, explicó Montes de Oca.

El robo, señaló el funcionario, es el delito de mayor incidencia, con el 40 por ciento en promedio de las carpetas de investigación; le siguen la violencia familiar, las extorsiones y las amenazas.

“En homicidios somos de los pocos estados que estamos por debajo de la media nacional, y al ser un delito de alto impacto refleja los índices de seguridad, es un indicador nacional.

“Por eso estamos atacando de manera directa el homicidio, que es generado por el narcomenudeo; el 90 o 95 por ciento de los homicidios derivan del narcomenudeo”, expresó.

Tan solo del 1 al 30 de septiembre, de las 308 personas detenidas por la dependencia por todos los delitos, 88 de ellas, que representan el 29.1 por ciento, han sido por narcomenudeo.

Otras 50 fueron detenidas por robo y 40 más por lesiones, que representan el 16.6 y 13.2 por ciento, respectivamente.

Los detenidos por estos delitos, junto con los daños, lesiones, violencia familiar y homicidio, representan el 85.4 de las personas puestas a disposición por la Fiscalía.

Depuración y atención de calidad

El Fiscal de Quintana Roo señaló que se sigue trabajando en la formación y capacitación del personal, para mejorar sobre todo la atención a la ciudadanía, que es una demanda constante.

“Se cuida el capital humano, hemos estado capacitándolos en Derechos Humanos, en el Sistema Penal Acusatorio y desde luego en la atención al público.

“Siempre hay una queja contra un MP, por mala atención, descuido, ya avanzamos; nos autorizaron 100 plazas, nos va a permitir que se pueda atender con mayor calidad a la ciudadanía”, explicó el funcionario.

Por ello, la dependencia realizará la contratación de 100 agentes del MP, 100 peritos y 100 policías ministeriales, que ayudarán a reforzar la atención a las denuncias.

Sobre la existencia de personal que no debería seguir en la dependencia por su mal comportamiento o nexos con el crimen organizado, el funcionario indicó que están trabajando en esa depuración.

“Tenemos personas no éticamente preparadas, que no colaboran, no trabajan, filtran información a las organizaciones criminales; ya están siendo detectados y por ello estamos en proceso de recepción de los exámenes de control de confianza.

“Desafortunadamente hay algunos que no han entendido cuál es la nueva dinámica, la mística, la misión, la investigación oportuna; afortunadamente son pocos”, aseveró.

Feminicidios

Con tres alertas de género emitidas en la entidad, Óscar Montes de Oca destacó que se trabaja en la prevención de feminicidios, especialmente en el esclarecimiento de los 12 casos que se tienen reportados.

Para ello, impulsarán nuevas estrategias como la creación de una célula específica para investigar este crimen.

“Estamos por crear la Unidad de Investigación del Feminicidio, esta semana vamos a designar ya una sola célula de la Fiscalía dedicada a atender la violencia contra la mujer para efectos que se dedique a investigación solo de feminicidio”, puntualizó.

Sobre este caso, el abogado de Quintana Roo señalo que la mayoría de los casos tienen que ver con la violencia familiar, por lo que es de crucial importancia fortalecer el Centro de Justicia para Mujeres.

Así se puede, precisó, detectar la vulnerabilidad de las víctimas y ver el grado de participación de su entorno social, determinar cuándo hay un verdadero riesgo y dar el soporte necesario, incluso, sacando al agresor del entorno para dar certeza y seguridad a una posible víctima.

En este ámbito, agregó se trabaja con psicólogos, sociólogos y pedagogos, además de la Secretaría del Trabajo y el Instituto de la Mujer.

Montes de Oca confió que a finales de 2019 se pueda obtener la certificación del Centro, y fortalecer las estrategias para romper esos círculos de violencia que afectan a las mujeres.

Mejorar eficacia

Tras recordar que recibió hace 10 meses una dependencia hundida en el descuido y un rezago de 90 mil expedientes, hoy destacar el incremento en 300 por ciento de las vinculaciones a proceso, que reflejan el cuidado que se pone en las investigaciones.

“Hemos incrementado 300 por ciento las vinculaciones a proceso de personas detenidas respeto a lo que había a 2018; las cárceles están saturadas por esta medida cautelar”, explicó el fiscal quintanarroense, principalmente por delitos de homicidio y narcomenudeo.

Del 1 de enero al 1 de octubre de 2019, la Fiscalia ha logrado 520 detenciones de presuntos responsables de delitos de alto impacto, de los cuales, 478 están vinculados a proceso, lo que refiere una efectividad del 91.92 por ciento.

De estas 478 personas vinculadas a proceso, 289 se encuentran en prisión preventiva, y de estas, 112 han recibido una sentencia condenatoria, que refiere una efectividad del 38.7 por ciento.

Desafíos

Finalmente, el abogado de Quintana Roo señaló que entre los retos que enfrentan y que trabajan para resolver, está el aprovechar las nuevas herramientas como la Ley de Extinción de Dominio, con la que la Fiscalía podría tener fondos que abatan sus rezagos vendiendo los inmuebles incautados, que dijo, son alrededor de 10.

“El reto principal que tenemos es que con esta nueva herramienta de ley de extinción de dominio, debemos armonizar las leyes, que empecemos a aplicarla y empecemos a poner a la venta estos bienes para efecto que el estado se vaya beneficiando”, explicó.

También se avanza en la creación de la Unidad de Investigación Financiera, que ya está autorizada, y que debe estar funcionando a finales de 2019.

Además, para 2020 los esfuerzos se centrarán en terminar el edificio de la Fiscalía en Cancún, además de realizar el panteón forense para la correcta preservación de cuerpos, así como la creación de un Centro de Justicia para Mujeres en Solidaridad, donde hay alta incidencia de violencia familiar, convirtiéndose en el municipio que más denuncias tiene de este tipo.

Contención y reducción

Así se han comportado los homicidios dolosos en 2019, ubicándose debajo del promedio nacional

Enero: 67

Febrero: 70

Marzo: 62

Abril: 84

Mayo: 37

Junio: 54

Julio: 82

Agosto: 75

Septiembre: 63

Asegurados

Estos son los resultados de la Fiscalía en materia de detenciones

Aprehensiones totales: 520

Personas vinculadas a proceso: 478

Personas en prisión preventiva: 289

Sentencias condenatorias: 112