Hay que sumar pistas y no restar en NACM: Diputado Luis Alegre

El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Turismo, Luis Alegre Salazar, aseveró que lo que más necesita la Ciudad de México, es infraestructura aeroportuaria, por lo que se comprometió a realizar labores para que lejos de disminuir existan más, ya que además, las nuevas pistas tardarían en construirse cuatro años más. Por eso se pronunció por un modelo en donde existan más y no se contrapongan unas con otras.

“El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, como está concebido, tiene tres pistas, van a ser seis en total, esas están alineadas que van a hacer inviables las actuales del que está funcionando y que durante más de seis décadas han operado, están en perfectas condiciones”.

Por eso, dijo, “se me hace una falta de ingeniería, de un hecho práctico, como se alinearon las nuevas pistas, no sólo las hacen inviables no sólo las de las Ciudad de México, sino las de Santa Lucía, quieren decir en lugar de sumar pistas, vamos a restar pistas”. Expresó.

En entrevista después de que emitió su voto para decidir sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, acotó que si se construyeran las nuevas tres pistas del nuevo aeropuerto se pudieran tener cinco, en vez de solo tres.

Dinero mal invertido

Cada pista le cuesta a los mexicanos cuatro mil millones de pesos, recalcó, darle otro uso otras pistas, para una escuela o una vialidad, no es un buen uso de los recursos, “se mezcla mucho el tema del aeropuerto y las pistas y si requiere una infraestructura mucho más amplia de terminal, para que la CDMX, sea un home importante para los que vienen a hacer conexión en la capital del país”.

Pero añadió, muchos solo hacen interconexiones y las líneas aéreas son lo que buscan, donde exista infraestructura y facilidades para todo este tipo de movimientos de ahí la importancia de contar con este tipo de instalaciones.

En cuanto a la selección a la hora de emitir su voto dijo que “aunque el voto es secreto, mi voto fue para que se reconsidere lo del Aeropuerto en Texcoco porque es una mala opción”, destacó.

Por eso la importancia de estas decisiones ya que 25 millones de mexicanos viven en total del turismo ya se directa o indirectamente. Agregó que el otro tema es que el Lago de Texcoco ya está dañado y es incosteable pensar en recuperarlo. Reiteró que sí se requiere mejorar, pero hay que pensar bien en la mejor solución.

“La Ciudad de México requiere una terminal con mayor infraestructura para albergar a vuelos que sólo hacen interconexión y el sector turismo es demasiado importante para la economía mexicana y tenemos que impulsarlo y pensar en las mejores soluciones”, concluyó.