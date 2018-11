Hay que denunciar a inspectores piratas de Cancún: Mara Lezama

Llama Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez a los habitantes del municipio, para denunciar a los inspectores piratas que no trabajan en el ayuntamiento y solo se hacen pasar por Inspectores de Fiscalización, Comercio en la Vía Publica e Ingresos Coordinados y Cobranza para hacer cobros ilícitos a comercios y ciudadanos.

En Conferencia de Prensa que ofrece todos los lunes, la presidenta municipal invitó a los ciudadanos para que no se dejen extorsionar por seudos inspectores quienes se dicen trabajar para el ayuntamiento y solo se dedican a robarles a los comerciantes y ciudadanos con amenazas y no se identifican.

“Se tienen conocimiento de inspectores que ya no trabajan en el ayuntamiento, pero utilizan el nombre para robarle a la gente con cobros iliciticos, ya se esta investigando para deslindar responsabilidades y saber si se puede meter la denuncia correspondiente a estas personas”, señaló.

Aclaró que son inspectores de fiscalización, de comercio en la vía publica, de ingresos coordinados, catastro, desarrollo urbano, protección civil y cada semana se cambian de puestos y cargos.

Por lo cual el jueves 22 de Noviembre, se entregaran 117 gafetes a los inspectores de fiscalización, comercio en la vía publica e ingresos coordinados y cobranza con la finalidad de regular y ordenar todos los actos que se lleven a cabo dando a si certeza de la legalidad a los ciudadanos.

“Lo más sencillo es identificarlos a través de los gafetes que ahora tenemos, los cuales están muy cuidados para que no sean clonados. Por lo cual a los inspectores que no se identifiquen y que solo busquen extorsionar están en todo su derechos de grabarlos y denunciarlos ante las autoridades correspondientes, todos deben de portar identificación actualizada con los nuevos gafetes y no debe de pedir ni un centavo a los ciudadanos”, concluyó.