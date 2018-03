¿Hay o no hay conjuntivitis?

REDACCIÓN 7 Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- El brote de conjuntivitis se ha convertido en tema polémico en la zona sur, pues mientras ayer la titular de la Sesa, Alejandra Aguirre, aseguró que los casos están ya a la baja, las clínicas del ISSSTE y el IMSS en Chetumal fueron abarrotadas por trabajadores que buscaban incapacidad por este padecimiento. En tanto, en las escuelas públicas, de acuerdo con la secretaria de Educación de Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, hasta la tarde de ayer lunes se desconocían los niveles de ausentismo ocasionados por esta enfermedad. Ayer decenas de personas se presentaron a las clínicas del IMSS e ISSSTE por atención médica contra la conjuntivitis, pero también para incapacidad laboral y maternal, pues varias derechohabientes manifestaron que tenían hijos con el padecimiento. Al respecto, la directora de la clínica del ISSSTE, Marina González, señaló que el hasta las 14 horas del viernes pasado atendieron 133 pacientes y que ayer lunes al medio día hicieron lo propio con 148 personas. Aseguró que cuentan con medicamento suficiente para atender a la población con conjuntivitis, además de que han realizado dos pedidos extraordinarios de cloranfenicol y neomicina oftálmico. En la clínica del IMSS la molestia de los pacientes fue porque acudieron al área de urgencias y no se les atendió porque se les explicaba que la enfermedad no califica como urgencia. Por su parte, la titular de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), Alejandra Aguirre, señaló que hasta la semana 35 del año registran 485 casos de Conjuntivitis en la zona sur del Estado y que sólo la comunidad La Pantera, en Bacalar, presentaba un brote total entre sus habitantes. Sin embargo, manifestó que a partir de la presente semana ocurrirá un descenso en la incidencia porque han distribuido entre la población aproximadamente dos mil frascos de antibióticos. Asimismo, Marisol Alamilla afirmó que las autoridades educativas no tienen identificado exactamente en cuantas escuelas existen brotes o cuantos estudiantes padecen conjuntivitis. Aseguró que desde el viernes pasado solicitó información sobre este tema pero “hoy (por ayer) me deben tener lista la información para comenzar con la atención y tener un panorama real sobre lo que está sucediendo”, concluyó.

