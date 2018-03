Hay mercado negro en migración

Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Pese a que fue despedido de la PGR por no pasar exámenes de control de confianza, el delegado del Instituto Nacional de Migración, Mauricio Saad Viveros, se mantiene inamovible gracias al padrinazgo y paisanaje del titular del organismo, Ardelio Vargas Fosado, aseguraron fuentes de esa dependencia. En tanto, un mercado negro de trámites migratorios a nivel nacional se efectúa en la delegación federal en esta sede de Cancún, donde cobran los funcionarios junto con coyotes miles de dólares por trámites de residencia y visas de trabajo, denunciaron extranjeros y empleados que por temor a represalias omitieron sus nombres. Integrantes de la comunidad cubana señalan la presencia de una mafia que cobra entre tres mil y seis mil dólares para garantizar la situación migratoria regular de extranjeros, misma que opera con personal de la dependencia con total impunidad. Asimismo, la periodista Lydia Cacho precisó que agentes de migración revelaron a Sedena que el nuevo delegado del INM cobra cuotas a los carteles, por diversos trámites migratorios. [caption id="attachment_780682" align="alignnone" width="640"] Varias irregularidades se han encontrado en la dependencia.[/caption]

RED DE TRÁFICO

‘PRODUCTIVA’ DELEGACIÓN

Hace años, autoridades ministeriales pusieron al descubierto una red de tráfico de indocumentados procedentes de Cuba que opera en el área turística de Cancún, que se encargaba de la comercialización de peloteros reconocidos y el cruce por ese territorio de ilegales con familiares en los Estados Unidos. La zona hotelera de Cancún, desde entonces es uno de los centros de operaciones de los traficantes cubanos. Conforme a su ‘modus operandi, los traficantes desembarcan a los isleños en diferentes puntos de la zona norte de Quintana Roo, como Isla Blanca, Isla Mujeres y la zona hotelera, después los llevan a casas de seguridad, donde inician elpara viajar a Estados Unidos. Durante la investigación se supo además que los cubanos ingresan al país mediante trámites que realizan en el Instituto Nacional de Migración (INM) con documentación falsa, el mismo método que utilizan para solicitar la naturalización y poder transitar por todo el país sin problemas. Una de las argucias legales que hacen ante eles presentar como hijos propios a menores, para lo que exhiben actas de nacimientos falsas. De acuerdo con informes oficiales, los grupos del crimen organizado en la región peninsular, se han dedicado al trasiego y venta de drogas, trata de personas y explotación sexual comercial; así como extorsión de empresas grandes y pequeñas. Por su parte, la, informó que los principales mercados para la trata con fines de explotación sexual, son Chiapas, el Distrito Federal y Tlaxcala, seguidos del Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Yucatán, Campeche, Chihuahua y Nuevo León. [caption id="attachment_780683" align="alignnone" width="565"]En varios puntos navales arriban las embarcaciones.[/caption]Tan sólo en 2016 fueron 12 mil 159 tarjetas de residencia temporal y permanentes que fueron emitidas por la delegación en Quintana Roo, y de estas, ciudadanos de origen cubano y venezolano fueron los principales beneficiados, con más de nueve mil tarjetas, de acuerdo con la, del INM. No obstante, se estima que sólo uno de cada tres extranjeros originarios de estos países no cuenta con una situación migratoria regularizada, es decir, que en Quintana Roo podrían vivir más de 27 mil extranjeros de forma irregular. A pesar de esto, durante 2016 no se registró ninguna deportación de extranjeros originarios de esos dos países en Quintana Roo. Los únicos extranjeros que han sido regresados a sus países de origen corresponden a aquellos rescatados por presunta trata de personas, y estos son realizados por la