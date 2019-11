Hay más casos de VIH y de SIDA en Quintana Roo.

Rudolf Geers, presidente de Vida Positiva Playa Asociación Civil.

Información de Vigilancia Epidemiológica del Resultados del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) indica que Quintana Roo tiene el primer lugar en casos de VIH con 19.4 por cada 100 mil habitantes y el segundo lugar con 9.7 por cada cien mil, informó Rudolf Geers, presidente de Vida Positiva Playa Asociación Civil.

El segundo lugar en casos de VIH lo tiene Campeche con 9.0 por cada cien mil y Yucatán el tercero con 7.5, mientras que los pacientes con síntomas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es Campeche el que ocupa el primer sitio con 9.7, el segundo es Quintana Roo con 8.6 y el tercero es Yucatán con 6.9 por cada cien mil.

“Para mucha gente suena raro llegar a cero por ciento en casos de SIDA en todo el mundo porque todos sabemos que la infección por VIH no tiene cura, existen medicamentos que no eliminan el virus del cuerpo y que el virus se pueda reproducir, entonces cuando una persona es detectado con VIH después de un promedio de tres meses de tomar el medicamento ya no se pueden detectar virus activos en su cuerpo”, dijo.

Tras destacar que gracias a los medicamentos contra el VIH hoy en día los pacientes tienen una esperanza de vida igual a los de cualquier persona e incluso que la infección hacia otras personas disminuye, tanto entre parejas como de la madre al hijo, en el parto o la lactancia.

Destacó que en el caso de Playa del Carmen existen dos epidemias, una que está presente en la clase media alta de nivel económico medio y alto donde los pacientes se concentran en HSH, es decir Hombres que tienen sexo con otros hombres, mientras que en la población migrante, indígena y de bajo poder económico están afectados todos, es decir que las mujeres que se realizan la prueba son las más afectadas por la infección.