Hay incertidumbre en inversiones señala el CCE del Caribe

En rueda de prensa la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Inna German Gómez, mencionó que hay incertidumbre en cuanto a las inversiones a nivel nacional, esto debido al tema de la seguridad y la poca inversión que se dio este año por parte del gobierno federal.

Dijo que si no se cuenta con inversiones no hay empleos y por consecuencia la escasez de consumo lo cual provoca un círculo negativo para el sector empresarial. “Si hay mucha incertidumbre, hay gente que han parado inversiones, hemos tenido clientes que han dicho que no van a invertir por cómo se está dando la situación política.

Inseguridad aleja inversiones

El tema de seguridad si está afectando a nivel nacional muy fuerte pero no podemos meternos en la desesperanza”, declaró. Señaló que tan solo en el estado se han detenido 4 inversiones importantes que generarían empleos e inversiones, 2 de estas se ubican en Cancún, 1 en Tulum y otra en Isla Mujeres.

“La inversión de gobierno federal es importante este año inversiones grandes del gobierno federal no hay y cuando no hay inversión tampoco se ocupan empleos y como no hay tampoco se da el consumo y entramos en un círculo negativo”, indicó.

Por otra parte, aclaró que el buen fin dio buenos resultados para el sector empresarial con un incremento de hasta un 10 por ciento en el mismo periodo del año pasado.

“El balance del buen fin es muy bueno he recibido comentarios muy positivos con respecto a este fin de semana largo, hubo muchas ofertas sobre todos de empresa locales, hubo muchas compras en hotel, también en páginas web con respecto a vuelos”. agregó.