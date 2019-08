1 /2 Hasta nueve mil tortuguitas nacerán en Playa Paraíso; solo sobrevivirían 180 ejemplares El informe se presentó en Playa Paraíso.

Luego de tres años consecutivos apoyando la conservación y protección de la tortuga marina en el sitio conocido como Playa Paraíso y siendo el cuarto campamento tortuguero, la AC Playa Paraíso Home Owners Asociation reportó que actualmente tienen a su cuidado y vigilancia 94 nidos de tortuga blanca mayormente .

Al respecto, la bióloga Irma Pulido Caballero, representante de la AC Playa Paraíso Home Owners Asociation, explicó que el corral de la asociación civil tiene protegidos los nidos. “Trabajamos con voluntarios, todos los chicos integrantes del programa son gente que vive en el fraccionamiento, que trabaja en el lugar y destina tiempo para la protección de las tortugas”, comentó.

Agregó que su función como asociación civil es el trabajo por la comunidad por lo que ellos corren con los gastos que surjan en sus proyectos comunitarios así como con el sitio tortuguero. Respecto al número de ejemplares que nacen en el sitio comentó que tienen años con un gran número de nacimientos, pero otros con cifras bajas.

“Hemos visto que como ya llevamos tres años formalmente estamos viendo que los años nones son más altas las anidaciones que en los años pares en el 2017 tuvimos una buena anidación, no recuerdo los números, y ahora en 2019 ya rebasamos las dos juntas, por lo que este año fue muy benigno, las condiciones climáticas nos están ayudando”, mencionó en entrevista.

Finalmente recomendó a la población ser consciente que no todas las playas son para la mismo; Playa Paraíso no tiene capacidad para recibir a 50 mil visitantes como sí lo hacen otras playas y que el riesgo está en que podrían pisotear los nidos; recoger y llevarse su basura, no usar bloqueador de ningún tipo, usar camisas de manga larga y en caso de querer participar en las liberaciones masivas de tortuguitas visitar el sitio de Facebook de la organización en donde se dan a conocer las actividades.

